Курс валют НБУ на 11 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 11 січня 2022 року
Курс долара у порівнянні з 10 січня не змінився і залишається на рівні 27.50 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 10 січня 2022 року.
Євро подорожчало на 1 коп. до 31.12 за 1 євро.
Курс рубля підвищився на 6 коп. до 3.66 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 8 коп. до 37.31 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 14 коп. до 29.79 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 5 коп. до 6.87 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.499 800
|EUR
|Євро
|31,116 000
|RUB
|Рубль
|0.366 330
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.310 400
|CHF
|Швейцарський франк
|29.789 100
|PLN
|Польський злотий
|6.866 200