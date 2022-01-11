Курс валют НБУ на 11 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 11 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 10 січня не змінився і залишається на рівні 27.50 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 10 січня 2022 року.

Євро подорожчало на 1 коп. до 31.12 за 1 євро.

Курс рубля підвищився на 6 коп. до 3.66 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 8 коп. до 37.31 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 14 коп. до 29.79 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 5 коп. до 6.87 за 1 польський злотий.