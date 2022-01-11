Ставки за депозитами і за кредитами зростуть - прогноз банкірів

Кінець минулого року ознаменувався зростанням доходності банківських депозитів. Це відбулося завдяки підвищенню облікової ставки НБУ, високі інфляції, а також згортанню розширеної програми рефінансування банків, повідомляє UBR.

Збільшення ставок триватиме ще кілька місяців, але навряд чи йтиметься про дуже суттєве зростання, зазначають банкіри.

"Якщо спиратися на поточний індекс ставок за депозитами фізосіб (UIRD) на 12 місяців, що виріс з 8% річних у червні до майже 9% наприкінці року, то навіть в умовах подальшого підвищення ставок більше, ніж на 1-1,5% прибутковість вкладів за рік навряд чи зросте» , – зауважує у розмові з UBR.ua заступник голови правління Юнекс Банку Олексій Карчажкін .

Термінові вклади стануть вигіднішими

Щодо можливого розвитку ситуації надалі банкіри вважають, що на динаміку депозитних ставок вплив, крім іншого, матимуть макроекономічна та політична ситуація в країні, а також діяльність регулятора.

Зазначимо, що у 2021 році НБУ кілька разів підвищував облікову ставку, але більшість фінустанов на це практично не відреагувала (через надмірну ліквідність). Відтак значного зростання депозитних ставок фінансисти також не прогнозують.

"Якщо зростання і буде, то тільки в гривні, і переважно за терміновими депозитами в межах +0,5-1% у середньому по ринку. Прибутковість же депозитів в інвалютах, найімовірніше, залишиться на поточному, мінімальному рівні через низьку потребу банків даних ресурсах в умовах обмежень на кредитування у валюті» , – пояснив керівник відділу депозитів управління пасивних продуктів роздрібного бізнесу банку ПУМБ Микита Малясов .

Проте тут вважають, що із запровадженням нормативу NSFR (коефіцієнт чистого стабільного фінансування) банки будуть змушені збалансувати активи та пасиви за термінами погашення, тому можуть почати активніше залучати депозити і на більш тривалі терміни: у 2020-2021 роках більшість банків пропонували депозити на 3-6-12 місяців.

У депозитів з'явився гідний конкурент

Більше зростання депозитної ставки, вважають банкіри, може бути спровоковане лише в тому випадку, якщо у гривневих депозитів з'явиться гідний конкурент. Такий сценарій також не виключений.

Наприклад, у 2022 році очікується запуск одразу кількох продуктів, які відкриють простий та легальний спосіб приватного інвестування в акції іноземних емітентів та облігації, у тому числі в ОВДП (облігації внутрішньої державної позики).

"ОВДП були дуже популярні у 2021 році і вже можуть вважатися гідним конкурентом класичним банківським вкладам. Так, з початку року ОВДП-портфель приватних осіб збільшився на 14 млрд грн, до 25 млрд грн. Для порівняння, депозитний портфель у гривні за той же період виріс на 35 млрд грн" , - наголошує Карчажкін.

Проте він не вважає, що інвестиції в акції стануть надпопулярними цього року навіть за умови запуску нативних мобільних програм кількома учасниками ринку. Але в тому, що банкам цей фактор доведеться враховувати, експерт не сумнівається.

"Загалом банківська система України залишається надліквідною. І в умовах дефіциту платоспроможних позичальників з високою ймовірністю залишатиметься такою в найближчі місяці" , - говорить заступник голови правління Юнекс Банку.

Варто зважати і на той факт, що підвищення облікової ставки НБУ, висока інфляція, згортання розширеної програми рефінансування банків та інші фактори не мають миттєвого впливу на ринок.

Наприклад, підвищення облікової ставки відбивається у доходності депозитів з лагом мінімум 2-3 місяці. Тому поступове нарощування ставок за вкладами продовжиться, як мінімум, до середини поточного року, а швидше за все – і довше, прогнозують банкіри.

Значні зміни на даному ринку можуть внести хіба що ініціативи держави щодо запуску пільгових програм кредитування купівлі житла, електромобілів та здобуття освіти. Якщо це станеться, то ситуація може сильно змінитися, як і ставки за депозитами при цьому можуть зрости трохи значніше.

Облікова ставка продовжить зростання – тримають інфляцію

Що стосується інфляції, то, як глобальна проблема минулого року, вона зараз є ключовою точкою докладання зусиль більшості центробанків. У цих умовах ступінь впливу монетарних методів, доступних НБУ – дуже обмежений, вважають експерти: коли ціни в усьому світі зростають, за умов відкритої економіки стримати їх "внутрішніми" зусиллями дуже складно.

"У грудні Нацбанк значно посилив риторику щодо рішучості боротьби з інфляцією інструментом відсоткових ставок. У зв'язку з цим не виключено, що у січні-березні 2022 року можуть спостерігатися додаткові підвищення облікової ставки за збереження несприятливої інфляційної обстановки", - коментує UBR.ua голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова .

Це, на її думку, може надати додаткового імпульсу підвищенню ринкових ставок.

Кредити також подорожчають

Водночас банки останнім часом суттєво активізували гривневе кредитування: зростання чистого портфеля кредитів у нацвалюті за останні 12 місяців склало 40%.

Таким чином, впевнена Коробкова, крім вартості грошей, що задається НБУ, процентні ставки також стимулюватимуться попитом на кредитну гривню, для забезпечення якого банкам потрібно все більше стимулювати позичальників підвищенням депозитних ставок.

"Отже, від 2022 року слід очікувати системного, але помірного підвищення ставок за депозитами та кредитами" , – резюмує голова ради НАБУ.

Банкіри додають, що прогноз може стати сприятливим і за рахунок того, що стримуючі заходи щодо інфляції вживають майже всі держави. Саме тому є шанси на швидке уповільнення динаміки і для українського ринку.

"Думаю, навіть у самому песимістичному сценарії вище 9,5-10% облікова ставка не підніматиметься" , - підсумовує Карчажкін.

А на місцевому рівні, переконані експерти, суттєву підтримку процесу можуть надати ціни на енергоресурси, але за умови, що вже навесні вони таки почнуть знижуватися.