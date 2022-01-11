Що очікується на валютному ринку у вівторок

На сьогодні намічено перший у 2022 році аукціон Міністерства фінансів, на якому вітчизняним та закордонним інвесторам запропонують 6 випусків ОВДП у національній валюті – терміном обігу 3 місяці, 1 рік, 1,5 року, 2, 3 та 4 роки. Підсумки сьогоднішнього аукціону продемонструють, чи зберігся інтерес до українських цінних паперів.

Якщо розміщення буде успішним, для оплати частини паперів інвесторам знадобиться продавати валюту, що додатково збільшить її пропозицію на міжбанківському валютному ринку. Водночас, закриття торгів понеділка прямо на рівні 27,50 гривень означає, що перевірка його на міцність продовжиться і сьогодні. Дедалі більше учасників включаються до торгів після довгих вихідних; обсяги угод, а з ними і волатильність торгів зростатиме.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 27,47/27,55 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва вчора вранці продавали 27,56-27,57 гривень; в обід цінник опустили до 27,53-27,54 гривень, а до 17-ї години підняли до 27,55 гривень. Таким чином, за день готівковий долар подешевшав на кілька копійок. Сьогодні вранці продаж стартуватиме з 27,54-27,55 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. У разі виникнення найменших ознак гальмування зростання безготівкового долара на готівковому ринку, можливий швидкий розворот і початок зниження цінників. Зберігається шанс зниження цінника на готівковий долар протягом дня.

Євро на ринку FOREX у понеділок скоригувався вниз до позначки 1,1285 долара після різкого зростання минулої п'ятниці. Вранці вівторка євро знову намагається зростати і вже піднявся до 1,1343 долара. Готівковий євро у понеділок протягом дня продавали у діапазоні 31,10-31,15 гривень. Сьогодні вранці продажі почнуться з тих самих цифр. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX.

Російський рубль розпочав тиждень зростанням до 74,85 за долар на тлі стабілізації ситуації у сусідньому Казахстані. Вранці вівторка він торгується в діапазоні 74,80-75,00 рублів за долар. Готівковий рубль у Києві вчора, як і наприкінці минулого тижня, продавали по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів. Сьогодні вранці його почнуть продавати за тією ж ціною, далі все залежатиме від того, чи гривня продовжить падіння до інших валют або почне зміцнюватися. Протягом дня можливі як падіння ціни рубля на 1-2 копійки, так і її зростання.