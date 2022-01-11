Токаєв заявив про виведення військ ОДКБ із Казахстану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про завершення основної місії військ Організації Договору колективної безпеки у країні, повідомляє Новое время.

За його словами, через два дні почнеться виведення іноземних військових із Казахстану.

"Процес виведення контингенту займе не більше десяти днів" , - додав він.

Токаєв також заявив, що уряд Казахстану розпочне поповнення військової техніки та "всього необхідного" у найкоротші терміни.

У перші дні січня 2022 року Казахстан охопили масові протести. Вони почалися як акції проти підвищення цін на газ, але швидко перетворилися на демонстрації з політичними гаслами. Одна з вимог мітингувальників "Старий, йди" — повний відхід з влади Нурсултана Назарбаєва. Назарбаєв, який майже 30 років правив країною, очолив Раду безпеки в 2019 році, залишивши пост президента.

Протести швидко переросли у зіткнення із силовиками. Влада Казахстану вважає заворушення наслідком дій "терористичних груп". У країні запроваджено надзвичайний стан. 7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв наказав силовикам стріляти "без попередження і на ураження" за учасниками мітингів.

Токаєв підписав указ про відставку уряду та змінив Нурсултана Назарбаєва на посаді голови Ради безпеки.

Пізно ввечері 5 січня Рада ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку) прийняла рішення ввести війська до Казахстану після відповідного звернення президента країни Касим-Жомарта Токаєва.

Свої війська, які в організації називають "миротворчими", до Казахстану направили Росія, Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан. Вранці 6 січня підрозділи ОДКБ брали під контроль об'єкти в Казахстані.