Помер спікер Європарламенту Давид Сассолі

Глава Європейського парламенту Давид Сассолі помер у ніч на 11 січня у віці 65 років. Про це повідомив його прес-секретар Роберто Куїльйо у Twitter.

"Давід Сассолі помер о 01:15 (02:15 за Києвом - ред.) 11 січня в Авіано, Італія, де його було госпіталізовано. Дата і час похорону буде повідомлено в найближчі кілька годин" , - написав Куїльо.

@EP_President David Sassoli пройде в 1.15 на 11 січня на CRO в Aviano( PN), Італія, де він був hospitalized. Час і місце funeral будуть комуніковані в next few hours. — RobertoCuillo (@robertocuillo) January 11, 2022

Раніше Європарламент повідомив про госпіталізацію Давида Сассолі з ускладненням через "дисфункцію імунної системи". Політик із 26 грудня перебував у лікарні в Італії.