Помер спікер Європарламенту Давид Сассолі
Глава Європейського парламенту Давид Сассолі помер у ніч на 11 січня у віці 65 років. Про це повідомив його прес-секретар Роберто Куїльйо у Twitter.
"Давід Сассолі помер о 01:15 (02:15 за Києвом - ред.) 11 січня в Авіано, Італія, де його було госпіталізовано. Дата і час похорону буде повідомлено в найближчі кілька годин", - написав Куїльо.
Раніше Європарламент повідомив про госпіталізацію Давида Сассолі з ускладненням через "дисфункцію імунної системи". Політик із 26 грудня перебував у лікарні в Італії.