Стало відомо, коли ціни на автомобілі почнуть падати

З початку 2022 року минуло лише десять днів, а вони почалися з поганих новин для бажаючих купити автомобіль. Статистика свідчить, що з початку року ціни на нові автомобілі почали зростати. Але як довго буде це зростання, повідомляє Судово-юридична газета.

Ціни на автомобілі почнуть падати лише наприкінці 2022 року, вважають експерти аналітичної агенції «Автостат». За їхніми словами, ціни на автомобілі ще якийсь час зростатимуть через зростання цін на матеріали та комплектуючі та нестачі електронних чіпів.

«Найбільший попит на автомобілі традиційно спостерігається навесні і особливо у березні та квітні. Якщо кількість поставок на той час не збільшиться (а цього не очікується), остаточне зростання цін відбудеться в місяці найбільшого попиту.

Дефіцит автомобілів у дилерській мережі поступово ліквідовуватиметься за рахунок зростання виробництва, яке, як очікується, різко збільшиться влітку цього року», — зазначає «Автостат».

Також вони додали, що вже у другій половині року ринок почне нормалізуватися та стабілізуватися, а зростання цін припиниться до кінця року.