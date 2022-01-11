Буковель, Маврикій, Мексика: де та як відпочивали українські політики

Багато українських політиків зимові канікули провели в Буковелі, але є й ті, хто вирушив на відпочинок у теплі краї, повідомляє Страна UA.

Зокрема, саме у Буковелі відпочивав президент Володимир Зеленський. Жив він на одному поверсі з олігархом Ігорем Коломойським у розкішному готелі Radisson Blu Resort Bukovel, де найкращий номер коштує понад 100 000 грн на добу. Зеленський робив милі селфі з туристами та катався на лижах. Проте не лише постановочні кадри проникли до мережі.

Президент пообідав серед звичайних українських туристів у Карпатах / фото: censor.net, instagram.com

Деяким відпочивальникам вдалося сфотографувати Зеленського під час обіду в одній з колиб, де він був на розливі. У руках глава держави тримає графин, у якому зазвичай подають горілку чи самогонку. А за столом сидять його права рука – голова ВП Андрій Єрмак та ще кілька чоловіків.

Кажуть, цього року ціни на житло, розваги та їжу у Карпатах кусаються. За каву для двох у ресторані поруч із підйомником потрібно викласти 300 грн, а шматок стейку або телячі медальйони потягнуть мінімум на 500 грн за невелику порцію.

Також лижники, яким пощастило кататися на одних трасах із гарантом, зазначають, що його супроводжує величезний почет охоронців. Щонайменше з десяток співробітників держохорони, які теж розтинають на лижах і не відстають ні на крок. До речі, першу леді Олену Зеленську та дітей Кирила і Олександру в Буковелі ніхто не бачив.

Там же провів відпустку голова Черкаської ОДА Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юришевою, донькою Татою та пасинком Данею. Вони зупинилися в апартаментах Skogut. Це дерев'яні будиночки у скандинавському стилі, де доба перебування коштує понад 11 000 грн на добу, і це не у святкові дні, коли цінник злітає у кілька разів.

Рєзніков із дружиною практикувалися у стрільбі з гвинтівки / фото: facebook.com

Судячи з пейзажів, в українських горах провів відпустку і міністр оборони Олексій Резніков зі своєю дружиною Юлією Зорій, яка веде ранкове шоу на телеканалі ICTV. Пара проводила час активно. Вони каталися на снігоході та стріляли з гвинтівок по мішенях.

Телеведуча похвалилася влучним оком, мовляв, з другої спроби п'ять із п'яти куль потрапили в ціль. І під фото зі стрільбища написала свою думку щодо того, що українки тепер стають військовозобов'язаними:

"Тим, хто питав за якою спеціальністю я стану на облік… (психологія буває різною). Своїми результатами дуже задоволена, хоч це і було вперше. Здивований навіть чоловік. А от я його результатами не здивована. Профі, він у всьому профі".

Спортсмен із друзями та вболівальниками у Карпатах / фото: instagram.com

Там же у Буковелі був помічений і боксер Олександр Усік із дружиною. Він катався у кампанії товариша – пластичного хірурга Сергія Дербака. А також із радістю позував на фото зі своїми вболівальниками.

У теплі краї вибрався міністр культури Олександр Ткаченко, ексочільник митниці Максим Нефьодов і, судячи з усього, й нардеп Микола Тищенко.

Глава Мінкульту із сім'єю перебувають на курорті в Індійському океані / фото: instagram.com

Так, Ткаченко з дружиною Анною та сином Данею відлетіли на острів в Індійському океані Маврикій. Там вони навчили дитину пірнати з люлькою, їздили на катері дивитись на дельфінів, гуляли у джунглях та дивилися водоспади.

Олександр із сином вирушили на рибалку і зловили величезну дораду. Повернуться на батьківщину до Старого нового року.

Зазначимо, що поїздка на Маврикій – дороге задоволення. Переліт із розміщенням у готелі 5 зірок на два тижні на сім'ю з трьох людей потягне щонайменше на 20 тисяч доларів. А якщо летіти бізнес-класом, то й ще дорожче.

Раніше ЗМІ писали, що депутат Київради Максим Нефьодов із дружиною Яною вже другу зиму їздять відпочивати під гарячим мексиканським сонцем. Сімейство колесить вздовж океанського узбережжя, досліджуючи не найпопулярніші туристичні села з місцевим колоритом. Макс не припиняє своїх традиційних ранкових пробіжок та робить крос навіть у відпустці.

Дружина та син Миколи Тищенка проводять канікули в Арабських Еміратах / фото: instagram.com

У Дубаї "засвітилася" Алла Барановська, дружина нардепа із «Слуги народу» Миколи Тищенка. Світська левиця ділиться сімейними знімками із відпочинку, проте політика-ресторатора не показує. Судячи зі звіту в Instagram, Новий рік вони відзначили у компанії Сергія Реброва та його дружини Анни. Алла похвалилася, що легендарний футболіст тренував на галявині її сина Давида. Нагадаємо, що зірка ФК "Динамо" зараз працює тренером в ОАЕ. А з Тищенком його пов'язують кумівські узи.