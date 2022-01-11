Їжа значно подорожчала у всьому світі

Вартість продовольства минулого року в середньому зросла на 28,1%, підрахували у Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН. Приріст виявився найзначнішим за останні роки — підвищення цін зачепило всі основні групи сільгосппродукції, а не лише зерно та олію, повідомляє Коммерсант.

Індекс у середньому за роком становив 125,7 пункту. Наприкінці грудня показник дорівнював 133,7 пункту — на 0,9 відсотка менше порівняно з попереднім місяцем, проте все ще на 23,1 відсотка вищий, ніж у грудні 2020 року. Фахівці ФАО вважають, що через «високі витрати, пандемію і неясні кліматичні умови» навряд чи можна розраховувати на стабілізацію цін у 2022 році.

Ціни на злакові культури стали рекордними з 2012 року (плюс 27,2 відсотка). Зокрема, вартість кукурудзи та пшениці підвищилася на 44,1 відсотка та 31,3 відсотка відповідно. Єдиною культурою, вартість якої знизилася у 2021 році, став рис (мінус 4 відсотки). В ООН заявили, що зростання транспортних витрат компенсувалося збільшенням конкуренції між виробниками.

Більше інших видів продовольства подорожчали рослинні олії та цукор. Ціни на олії зросли на рекордні 65,8 відсотка за рік, а вартість цукру додала 37,5 відсотка (максимум із 2016 року). Молочна продукція стала дорожчою на 16,9 відсотка, м'ясна — на 12,7 відсотка. Найбільший приріст показала баранина, за нею йдуть яловичина та курятина.

Експерти ФАО пояснюють продовольчу інфляцію у світі коливаннями попиту, збільшенням загальних для виробників витрат, у тому числі на енергоносії та перевезення. Додатковим серйозним фактором став локальний неврожай пшениці та централізовані закупівлі в резерви.