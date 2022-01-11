Автомобілі в Україні подорожчають через несподівану причину

В Україні найближчим часом можуть подорожчати автомобілі через те, що морський порт "Чорноморськ" значно збільшив вартість розвантаження. Про це повідомив голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олег Назаренко, повідомляє Today.ua.

За його словами, якщо раніше вартість розвантаження одного автомобіля у порту "Чорноморськ" становила 18 доларів, то тепер – 47 доларів. Тобто, за розвантаження автомобіля в цьому порту тепер потрібно платити на 29 доларів більше, ніж раніше.

Але це ще не остаточна ціна. Адже треба ще заплатити 20% ПДВ. В результаті розвантаження однієї машини коштуватиме 59 доларів.

Крім того, у порту "Чорноморськ" з'явилася нова послуга за 20 доларів - "експедирування з виготовлення видаткового ордера на спеціалізованому поромному комплексі". Відмовитися від цієї послуги ніхто не може, тому що вона є обов'язковою. Деякі експерти стверджують, що насправді цей документ абсолютно не потрібний. Чому? Справа в тому, що його не використовують ні при розмитненні, ні в бухгалтерії.

Назаренко вважає, що керівники морського порту "Чорноморськ", підвищуючи тарифи, користуються своїм монопольним становищем. Жоден інший морський порт України не може надавати послуги з розвантаження автомобілів із поромів. Назаренко сказав, що подасть відповідну скаргу до Антимонопольного комітету.