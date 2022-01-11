Північна Корея запустила невідомий снаряд у бік Японського моря

КНДР запустила невідомий снаряд у бік Японського моря, заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Подробиці поки що не повідомляються.

Тим часом уряд Японії, згідно з телеканалом NHK, припускає, що КНДР могла випробувати балістичну ракету.

Минулої середи Пхеньян зробив перший запуск ракети цього року лише через кілька днів після того, як на ключових зборах правлячої Трудової партії Кореї було заявлено про важливість підвищення обороноздатності.

Це був перший запуск із жовтня минулого року. Тоді КНДР випробувала нову балістичну ракету підводних човнів.