Велика угода. Розробник GTA купує виробника мобільних ігор

Видавець GTA купує виробника мобільних ігор Zynga. Угода зробить компанію Take-Two одним із найбільших видавців мобільних ігор, повідомляє Новое время.

Розробник та видавець відеоігор GTA та Max Payne компанія Take-Two купує розробника мобільних ігор Zynga за $12,7 млрд. Про це йдеться у спільному пресрелізі компаній.

Угода буде оплачена грошима та акціями Take-Two. Розробник GTA придбає акції Zynga за ціною $9,86 за папір — з 64% премією щодо котирувань під час закриття торгів 7 січня.

В результаті операції акціонери Take-Two отримають від 67,2% до 70,4% в об'єднаній компанії, а акціонери Zynga – від 29,6% до 32,8%.

Угода з Zynga робить Take-Two одним з найбільших видавців мобільних ігор — це сегмент індустрії інтерактивних розваг, який розвивається найшвидше.

Очікується, що угода принесе близько $100 млн річної синергії протягом перших двох років після закриття.

Take-Two - розробник та видавець ігор для ПК та консолей. Він володіє такими компаніями, як Rockstar, Codemasters та 2K. Серед ігор компанії - Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Max Payne та Civilization.

Zynga – заснований у 2007 році розробник мобільних ігор. Серед продукції компанії - CSR Racing, FarmVille та Words with Friends.