Для очищення всього організму: простий детокс-чай
Після новорічних свят багато хто відчуває млявість, втому, тяжкість у шлунку. Так і хочеться "скинути баласт" зайвих їжі та напоїв, з якими переборщили за час численних застіль із рідними та друзями, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.
Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму блозі про здорове харчування в Instagram запропонувала спробувати для очищення всього організму простий детокс-чай, який використовувався ще в Аюрведі.
Аюрведа – це давня система індійської медицини, її називають матір'ю будь-якої медицини.
Аювердичний детокс-чай
Інгредієнти:
- 1 л води,
- 1-2 ст. л. тонко нарізаного кореня імбиру,
- 1 ст. л. тонко нарізаного кореня куркуми або 1 ч. л. меленого,
- 1-2 ч. л. коріандру,
- 1-2 ч. л. зіри,
- 1-2 ч. л. насіння фенхелю,
- 1-2 ч. л. зеленого чи чорного чаю, мате чи м'яти,
- 1 часточка лимона.
Приготування:
1. Помістіть чай і всі спеції в чайник, залийте півлітром окропу.
2. Залишить настоятися на 5 хвилин, перелийте в чашки через сито і відразу ж пийте.
3. Знову залийте чайник окропом, залиште настоятися трохи довше, перелийте в чашку і пийте протягом дня.
4. Можна повторити заварювання ще кілька разів.
Увага: щодо протипоказань до вживання окремих трав проконсультуйтеся зі своїм лікарем.