Про що говорять запалені лімфовузли

Лімфатичні вузли є важливою частиною імунної системи. Вони виконують роль природних фільтрів у нашому організмі, затримують токсини та віруси. Тому їх запалення вказує на приховані інфекції та захворювання, що вимагають негайного звернення до лікарів, повідомляє Econet.ru.

Якщо віруси накопичуються у вузлах, починаючи активно розмножуватися, імунна система виробляє підвищену кількість лімфоцитів. Лімфовузли збільшуються обсягом у кілька разів. Людина може намацати під шкірою ущільнення або пружну кульку, що нагадує шишку від удару.

Лікарі не вважають запалення лімфовузлів окремим захворюванням. Це своєрідний сигнал нашого організму про небезпеку та зіткнення з інфекцією. Для діагностики фахівця важливо знати, на якій ділянці тіла з'явилося ущільнення. Існує безліч хвороб, на які лімфатична система реагує таким чином:

злоякісні пухлини внутрішніх органів;

ГРВІ;

зовнішній чи внутрішній отит;

грибкові інфекції;

бактеріальна ангіна чи фарингіт;

гострий гайморит;

Хронічна анемія.

При цих захворюваннях запалення лімфовузлів супроводжується температурою, загальним нездужанням. Ущільнення не потребує окремого лікування та швидко проходить після одужання людини. Тривогу у лікарів викликають вузли, які не болять, але збільшені тривалий час. Вони виникають при наступних патологіях:

порушення роботи ендокринної системи;

алергія;

запалення сполучної тканини;

аутоімунні хвороби (червоний вовчак).

У поодиноких випадках запалення лімфовузлів спостерігається як побічна дія ліків, при апендициті, сильному переохолодженні.

Запалення лімфовузлів часто виникає на тлі ослабленого імунітету. Для якнайшвидшого одужання та профілактики намагайтеся: