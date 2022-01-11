Зміни податків для ФОП та доходів бюджетників у 2022 році

Розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальна зарплатня регламентують низку бухгалтерських показників, повідомляє Новое время.

Зокрема, вказані законодавчі нормативи є базою нарахування для ЄСВ, податкових соціальних пільг, посадових окладів та судового збору.

Нагадаємо, мінімальну зарплату у 2022 році встановлено на рівні:

6500 грн — з 1 січня;

6700 грн — з 1 жовтня.

На 2022 рік прожитковий мінімум для працездатної особи на місяць встановлено у розмірі:

2481 грн — з 1 січня;

2600 грн — з 1 липня;

2684 грн — з 1 грудня.

ЄСВ у 2022 році

Розмір мінімального страхового внеску ЄСВ за місяць із зарплати працівників та доходів ФОП (за себе), самозайнятих осіб та членів фермерського господарства встановлено такий:

1430 грн (6500*22%) — з 1 січня;

1474 грн (6700*22%) — 1 жовтня.

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ в місяць (15 мінімальних зарплат): 97500 грн та 100 500 грн з 1 січня та 1 жовтня відповідно.

Максимальний розмір нарахованого ЄСВ в місяць (максимальна величина бази нарахування ЄСВ*22%): 21450 грн та 22110 грн з 1 січня та з 1 жовтня відповідно.

Податкова соціальна пільга

Граничний розмір зарплати на місяць, до якої застосовується податкова соціальна пільга (ПСП), у 2022 році становить 3470 грн — прожитковий мінімум працездатної особи на 1 січня звітного року, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн).

ПСП на місяць у залежності від розміру становить:

1240,50 грн — 100% ПСП — (50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня звітного року);

1860,75 грн — 150% ПСП;

2481 грн — 200% ПCП.

Посадові оклади працівників бюджетної сфери

Оплата праці «бюджетників» також залежить від мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Зокрема, бюджетом на 2022 рік передбачено зростання посадових окладів за ЄТС (єдиною тарифною сіткою), виходячи із посадового окладу працівника 1 тарифного розряду. У наступному році їх розмір становитиме:

2893 грн — з 1 січня;

2982 грн — з 1 жовтня.

Судовий збір

Оскільки станом на 01.01.2022 р. прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2481 грн, то з початку року діють нові ставки судового збору, а саме:

124,05 грн — за заяву про скасування судового наказу;

248,1 грн — за заяву про видачу судового наказу;

1% від ціни позову, але не менш як 992,4 грн (0,4 прожиткових мінімуми) та не більше за 12405 грн (5 прожиткових мінімумів) — за позовні заяви майнового характеру — для фізичних осіб та ФОП;

2481 грн та 992,4 грн — за позовні заяви немайнового характеру для ФОП/юридичних осіб та фізичних осіб відповідно;

2481 грн — за апеляційну та касаційну скаргу на ухвалу суду; за заяву про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду;

2962 грн — за заяву про затвердження плану санації, реструктуризації до відкриття провадження у справі про банкрутство;