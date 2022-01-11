Посол у ФРН: Членство України в ЄС та НАТО – єдина вірна відповідь РФ

Новий уряд Німеччини має дати чітку відданість якнайшвидшому вступу України до Європейського Союзу (ЄС) та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у відповідь на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки"

Про це заявив у Twitter посол України у Німеччині Андрій Мельник.

"Київ вимагає від Берліна чіткого комітменту (зобов'язання, підтвердження, – ред.) якнайшвидше надати Україні членства в НАТО та ЄС" , – написав дипломат.

Мельник вважає, що це єдино вірний крок, який має зробити новий уряд ФРН замість того, щоб обговорювати "ефемерне занепокоєння з безпеки" президента РФ Володимира Путіна.