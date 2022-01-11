На переговорах у Женеві відбулася ситуативна перемога Кремля — Клімкін

Факт переговорів Росії з США, ОБСЄ та НАТО на цьому тижні є ситуативною перемогою президента Росії Володимира Путіна, заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє Новое время.

"Путін поки що добився ситуативної перемоги. Це не глобальна перемога, а ситуативна: тобто самі ці переговори, які відбуваються вже формально як такі. Тобто, не можна сказати, що вони проходять під столом. Він має важелі, як ці переговори продовжувати: зокрема війська та озброєння навколо наших кордонів, або зараз війська ОДКБ на території Казахстану. Таким чином, цей переговорний процес може затягнутися" , — зазначив він в ефірі "Радіо Свобода".

За словами дипломата, переговори між Росією та НАТО не призведуть до здачі інтересів України.

"Будь-які серйозні рішення ухвалюватимуться на політичному рівні. Тому давайте не ставитися до цих переговорів як до таких, які здатні забезпечити прорив або зміну реальності" , — резюмував Клімкін.

Напередодні в Женеві пройшли переговори Росії та США щодо «гарантій безпеки», вони тривали понад сім годин.

Головним спікером від Вашингтона на переговорах виступила заступник держсекретаря США Венді Шерман, а від Москви — її російський колега, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. Президенти США та РФ Джо Байден та Володимир Путін у саміті не брали участі.