Усик натякнув на завершення кар'єри

Вже 17 січня володарю чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі виповниться 35 років – він уже прикидає, чим займеться після боксу, повідомляє Сьогодні.

Олександр Усік, який днями влаштував бійку зі стихією у Буковелі, дав зрозуміти, що вже незабаром може повісити боксерські рукавички на цвях.

Після цього може стати психологом чи піти працювати у сферу економічної розвідки.

"Бокс це ж не на все життя. Я вже думаю, чим я займатимуся потім" , - зізнався на зустрічі з київською молоддю Усік.

"Я навчаюсь у двох вишах. Харківський та Львівський університети внутрішніх справ. І там і там – заочно. На спеціальності "Психологія" – у Харкові, та на "Економічній розвідці" – у Львові. Може, я знайду себе в цьому. Мені це цікаво. Просто так, щоб лежав, мені диплом не потрібен. Його можна на барахолці купити чи надрукувати на принтері. Може, у майбутньому я стану знаменитим психологом – до мене люди приходитимуть" , – зазначив Усік.

Нагадаємо, навесні у Олександра Усіка намічається реванш із Ентоні Джошуа. А у разі перемоги, у другій половині року українець може побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.