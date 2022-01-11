Токаєв: ті, хто розбагатіли за Назарбаєва мають ділитися з народом

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у ході виступу перед депутатами парламенту доручив створити громадський соціальний фонд для вирішення важливих проблем населення країни. При цьому він зажадав від олігархів "значних та регулярних відрахувань", повідомляє Лента.Ру.

За його словами, люди, які розбагатіли, зокрема завдяки попередньому президенту республіки Нурсултану Назарбаєву, повинні ділитися своїми грошима з народом, причому "на системній та регулярній основі".

Для цього буде створено фонд "Народ Казахстану". Він займатиметься проблемами у сфері охорони здоров'я, освіти, соціальної підтримки. Обсяг коштів, які буде залучено до фонду, Токаєв не вказав. Однак він дав завдання уряду визначити коло компаній та розмір суми щорічних внесків у фонд.

Він підкреслив, що брати участь у фінансуванні фонду мають не лише офіційні структури, а й ті, хто має великі кошти, але перебуває в тіні.

Також Токаєв звинуватив "обране коло осіб" у стримуванні розвитку Казахстану. За його словами, представники фінансово-промислових груп країни, завдяки доступу у високі кабінети, отримували особливі умови для своїх проєктів, тим самим стримуючи розвиток малого та середнього бізнесу.

Загалом систему держпідтримки в країні президент Казахстану описав словами "друзям – усе, решті – за законом". На його думку, у поточному вигляді влада допомагає лише великим структурам, що посилює олігополію в економіці. Як наслідок, великі підприємства користуються привілеями, придушують конкуренцію і дозволяють проводити реформи.