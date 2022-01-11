Великий позашляховик Kia став ще кращим

Kia Mohave 2023 модельного року помітно змінився і став краще. Автомобіль отримав іншу підвіску, конструкцію опор кузова, двошарове скління і систему запобігання зіткнень. Також для моделі значно розширено список опцій. Все це в Kia оцінили в 41 500 – 49 200 доларів, повідомляє Автоцентр.

Основна мета виконаних маркою доопрацювань-поліпшення рівня вібро - і шумоізоляції. Для цього позашляховику підвищили жорсткість кронштейнів кріплення кузова до рами. Підвіску перекалібрували, зробивши більш комфортною при їзді по бездоріжжю.

У списку оснащення Mohave 2023 значаться екстрене аварійне гальмування і запобігання повторних зіткнень у разі ДТП. Також позашляховику доступні два нових варіанти обробки салону-теракотово-коричневий і Темно-сірий.

Моторна гамма моделі не змінилася. Під капотом, як і раніше, 3,0-літровий дизельний двигун, що видає 257 К.С. і 560 Нм крутного моменту. Коробка передач-восьмиступінчаста автоматична. Привід-Повний.