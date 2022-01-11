ФІФА заборонила клубу української Прем'єр-ліги проводити трансфери

Чернігівська "Десна" отримала від Міжнародної федерації футболу (ФІФА) трансферний бан – заборону підписувати контракти з новими гравцями, повідомляє Обозреватель.

Причиною стала заборгованість із зарплати перед румунським захисником Константином Дімою, яку оцінюють у 407 тисяч доларів. Молодий футболіст пробув в Україні близько п'яти місяців у першій половині 2021 року та не зіграв за команду жодної хвилини.

"Наразі йдуть переговори між усіма зацікавленими сторонами. Поки що ми не можемо знайти точки дотику. Клуб хоче одне, футболіст – інше. Діма взагалі не грав, а хоче отримати якісь захмарні суми.

Константин Діма. Джерело: ФК "Десна"

Трансферний бан не означає, що клуб перебуває на межі зникнення, як поспішили написати деякі ЗМІ. Клуб у чомусь не правий, але й футболіст не правий: три місяці побув у команді – виставили бан. Ми хочемо закрити це питання найближчим часом. Трансферне вікно велике", – розповів функціонер.

Якщо сторони не домовляться, "Десна" може бути покарана пониженням у класі і навіть позбавленням професійного статусу.