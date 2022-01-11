7 закусок для смачної зустрічі старого Нового року-2022

Для тих, кому було трохи замало новорічних і різдвяних свят, існує ще одне – старий Новий рік, його ми проводимо-зустрінемо з 13 на 14 січня, повідомляє Сьогодні.

Найголовнішими частуваннями в це свято є щедра кутя й різні вареники з цікавими начинками. І якщо вам хочеться здивувати своїх гостей оригінальними закусками, то, можливо, якась з цих прикрашатиме ваш святковий стіл.

Ліниві профітролі

5ff86e1419511.jpg
Фото: instagram.com/yulialeonchuk/

Інгредієнти:

  • 250 г тісто листкове бездріжджове;
  • по 150 г м'якого сиру, червоної риби слабосолоної;
  • 1 шт. свіжий огірок;
  • зелень.

Як приготувати:

  1. Тісто злегка розккачати і вирізати з нього невеликі кружальця чи квадратики. Перекласти на деко і випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин до золотавого кольору, дати охолонути.
  2. Для начинки нарізати кубиком червону рибу, огірок, зелень дрібно нарізати.
  3. Додати рибу, огірок і зелень у сир і ретельно перемішати.
  4. Заготівлі з тіста надрізати, але не до кінця. Наповнити начинкою.

Мафіни з печерицями

5ff8670e1575d.jpg
Фото: instagram.com/domkulinaria2021/

Інгредієнти:

  • 450 г філе курячої грудки;
  • 150 г печериці;
  • 1 шт. яйце;
  • 30 г кріп;
  • 3 зуб. часник;
  • 50 г йогурт натуральний;
  • 40 г твердий сир;
  • сіль, спеції – за смаком.

Як приготувати:

  1. Філе і кріп дрібно нарізати. Додати яйце, сіль, спеції. Печериці посолити, поперчити.
  2. У форми для мафінів викласти курячу суміш.
  3. В середину кожного мафіна вставити по одній печериці.
  4. Зверху змастити йогуртом і посипати тертим сиром.
  5. Запікати 20-25 хвилин.

Оселедець під шубою в багеті

Інгредієнти:

  • 1 багет з гладкою поверхнею;
  • 1 варений буряк середнього розміру;
  • 200 г вершкового або плавленого сиру;
  • 10-20 г ріпчастої цибулі;
  • 1 цілий слабосолоний оселедець;
  • кріп;
  • 10 шт. корнішонів;
  • 50 г вершкового масла;
  • 2 курячих яйця.

Як приготувати:

  1. Буряк натріть на крупній тертці. Обов'язково вичавіть сік. Яйця натріть на дрібній тертці.
  2. З'єднайте вершковий сир, яйця і розм'якшене вершкове масло.
  3. Розімніть виделкою, щоб маса стала однорідною. Розділіть сирно-яєчну суміш навпіл по двох мисках.
  4. В одну додайте вичавлений буряк. Добре перемішайте.
  5. В іншу – сирну частину додайте нарізаний кріп, перемішайте.
  6. Очистіть оселедець, видаліть хребет і всі дрібні кісточки.
  7. Візьміть багет і зробіть розріз уздовж, не прорізаючи його до самого кінця. Розкрийте і видаліть м'якуш, залишаючи стінки завтовшки 1 см.
  8. Нанесіть на багет рівномірним шаром бурякову масу, зверху намажте білу сирну масу з кропом.
  9. Посипте дрібно порізаною цибулею. На одну частину багета покладіть філе риби.
  10. Зверху викладіть доріжку з корнішонів.
  11. Накрийте другою частиною багета і щільно притисніть. Добре загорніть його в харчову плівку і відправте в холодильник мінімум на 3 години.

Картопляні крокети з куркою

Інгредієнти:

  • 500 г картоплі;
  • по 1 ч. л. солі, родзинок;
  • 1 цибулина;
  • 1 варене яйце;
  • 400 г відвареного м'яса курки без шкіри і кісток;
  • 1 ст. л. вершкового масла;
  • 1 ч. л. нарубаної зелені петрушки;
  • 1/4 ч. л. сушеного чебрецю;
  • 1 ст. л. м'ясного бульйону;
  • 1 жовток;
  • 2-3 ст. л. кукурудзяного борошна.

Як приготувати:

  1. Картоплю очистити, розрізати на четвертинки, варити 25-30 хвилин в підсоленій воді.
  2. Цибулю, яйце і м'ясо птиці дрібно порізати. Родзинки помити під теплою водою, обсушити.
  3. На розігрітому вершковому маслі посмажити цибулю до прозорості, додати зелень петрушки, чебрець, родзинки і м'ясний бульйон, перемішати, додати рубані яйця і м'ясо птиці, зняти з вогню, дати охолонути.
  4. Картоплю розім'яти, попередньо зливши воду, додати жовток, перемішати і також дати охолонути. У сотейнику розігріти олію для смаження.
  5. Змоченими холодною водою руками зробити з м'ясного фаршу кульки розміром з невеликий волоський горіх і обліпити їх картопляним пюре.
  6. Картопляні крокети обваляти в кукурудзяному борошні з усіх боків підрум'янити їх у гарячій олії.
  7. Подавати картопляні крокети гарячими разом зі сметаною або вашим улюбленим соусом.

Фаршировані печериці з горіхами і журавлиною

mushroom-1343144__480.jpg
Фото Pixabay

Інгредієнти:

  • 450 г печериці;
  • 50 г волоських горіхів;
  • 2 зуб. часнику;
  • 1 ст. л. оливкової олії;
  • 100 г цибулі-шалот;
  • 2 ч. л. розмарину;
  • 1/4 ч. л. чебрецю;
  • 50 г сушеної журавлини;
  • 1 ч. л. винного оцту;
  • сіл, перець, петрушка.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів. Велике деко застеліть папером для випікання.
  2. Печериці помийте і видаліть ніжки.
  3. В кухонний комбайн або в чашу блендера покладіть 1 склянку волоських горіхів, подрібніть в крихту.
  4. Нагрійте великий сотейник на середньому вогні і додайте трохи оливкової олії, подрібнені волоські горіхи, дрібно нарізану цибулю-шалот, розмарин і чебрець. Посоліть, поперчіть. Готуйте 5-7 хвилин, часто помішуючи.
  5. Зніміть з вогню, додайте журавлину і винний оцет. Посоліть, поперчіть.
  6. Гриби нафаршируйте сумішшю, посипте волоськими горіхами.
  7. Запікайте 15-20 хвилин. Прикрасьте страву рубаною петрушкою.

Качиний паштет у листковому тісті

Інгредієнти:;

  • 1/2 качиної грудки зі шкірою;
  • 60 г свинячого фаршу;
  • 30 г білого хліба;
  • 70 мл молока;
  • 1 цибулина-шалот;
  • 1 жовток (+ 1 для змащування);
  • листкове тісто;
  • петрушка, перець, сіль.

Як приготувати:

  1. Наріжте хліб невеликими кубиками і залийте молоком. Разморозьте листкове тісто.
  2. Помийте качину грудку під холодною водою, обсушіть паперовим рушником і наріжте шматочками.
  3. Подрібніть в м'ясорубці качине м'ясо, свинячий фарш і хліб, замочений в молоці. Молоко, що залишилося на дні миски, також влити в фарш.
  4. Дрібно нарубати цибулину-шалот і кілька гілочок петрушки. Додайте у фарш порізану цибулю, петрушку, жовток, чорний перець, сіль і ретельно вимісити.
  5. Візьміть вашу улюблену чашку (близько 150 мл), злегка присипте борошном. Відріжте від розмороженого тіста широку смужку. Такого розміру, щоб вона легко вмістилася в чашку, а краї, що звисають, досягали 2-3 см. Вистеліть чашку листковим тістом.
  6. Ложкою викладіть фарш у чашку з тістом. Змастіть краї тіста жовтком і щільно закрийте.
  7. Накрийте чашку однією рукою, а іншою – переверніть чашку так, щоб листковий "пиріжок" залишився у вас на руці. У такому положенні, не перевертаючи назад, покладіть листковий "пиріжок" на попередньо застелене пергаментом деко.
  8. Змастіть "пиріжок" жовтком. Товстенькою трубочкою проколіть центр "пиріжка", щоб при випіканні з "пиріжка" виходила пара.
  9. Для краси можна зробити ще й кришечку до "пиріжку": чаркою виріжте з тіста кружечок. Також проколіть центр кружечка трубочкою і покладіть на "пиріжок".
  10. Випікайте качиний паштет в листковому тісті 20-25 хвилин за температури 180 градусів.

М'ясні рулетики з чорносливом і грибним соусом

ul8w417hnb_big.jpg
Фото Pixabay

Інгредієнти:

  • 150 г чорносливу;
  • 3 курячих філе;
  • 300 г грибів;
  • 2-3 ст. л. борошна;
  • 2-3 ст. л. оливкової олії;
  • 1/2 склянки сметани;
  • 1 ріпчаста цибуля;
  • сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. Гриби почистити і відварити, потім нарізати крихітними скибочками. Додати до них ріпчасту цибулю і сметану. Тушкувати близько 10 хвилин на слабкому вогні.
  2. Чорнослив залити окропом. Куряче філе нарізати невеликими скибочками і відбити. У кожен шматочок філе загорнути чорнослив і зафіксувати рулетики з допомогою зубочисток.
  3. Обваляти їх у борошні і смажити на оливковій олії 10-15 хвилин. Коли вони обсмажилися до рум'яної скоринки, покласти їх у каструлю і залити грибним соусом.
  4. Тушкувати на слабкому вогні 20 хвилин.
  5. Страва найкраще поєднується з картопляним пюре.

Новини

analytics