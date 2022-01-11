7 закусок для смачної зустрічі старого Нового року-2022
Для тих, кому було трохи замало новорічних і різдвяних свят, існує ще одне – старий Новий рік, його ми проводимо-зустрінемо з 13 на 14 січня, повідомляє Сьогодні.
Найголовнішими частуваннями в це свято є щедра кутя й різні вареники з цікавими начинками. І якщо вам хочеться здивувати своїх гостей оригінальними закусками, то, можливо, якась з цих прикрашатиме ваш святковий стіл.
Ліниві профітролі
Інгредієнти:
- 250 г тісто листкове бездріжджове;
- по 150 г м'якого сиру, червоної риби слабосолоної;
- 1 шт. свіжий огірок;
- зелень.
Як приготувати:
- Тісто злегка розккачати і вирізати з нього невеликі кружальця чи квадратики. Перекласти на деко і випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин до золотавого кольору, дати охолонути.
- Для начинки нарізати кубиком червону рибу, огірок, зелень дрібно нарізати.
- Додати рибу, огірок і зелень у сир і ретельно перемішати.
- Заготівлі з тіста надрізати, але не до кінця. Наповнити начинкою.
Мафіни з печерицями
Інгредієнти:
- 450 г філе курячої грудки;
- 150 г печериці;
- 1 шт. яйце;
- 30 г кріп;
- 3 зуб. часник;
- 50 г йогурт натуральний;
- 40 г твердий сир;
- сіль, спеції – за смаком.
Як приготувати:
- Філе і кріп дрібно нарізати. Додати яйце, сіль, спеції. Печериці посолити, поперчити.
- У форми для мафінів викласти курячу суміш.
- В середину кожного мафіна вставити по одній печериці.
- Зверху змастити йогуртом і посипати тертим сиром.
- Запікати 20-25 хвилин.
Оселедець під шубою в багеті
Інгредієнти:
- 1 багет з гладкою поверхнею;
- 1 варений буряк середнього розміру;
- 200 г вершкового або плавленого сиру;
- 10-20 г ріпчастої цибулі;
- 1 цілий слабосолоний оселедець;
- кріп;
- 10 шт. корнішонів;
- 50 г вершкового масла;
- 2 курячих яйця.
Як приготувати:
- Буряк натріть на крупній тертці. Обов'язково вичавіть сік. Яйця натріть на дрібній тертці.
- З'єднайте вершковий сир, яйця і розм'якшене вершкове масло.
- Розімніть виделкою, щоб маса стала однорідною. Розділіть сирно-яєчну суміш навпіл по двох мисках.
- В одну додайте вичавлений буряк. Добре перемішайте.
- В іншу – сирну частину додайте нарізаний кріп, перемішайте.
- Очистіть оселедець, видаліть хребет і всі дрібні кісточки.
- Візьміть багет і зробіть розріз уздовж, не прорізаючи його до самого кінця. Розкрийте і видаліть м'якуш, залишаючи стінки завтовшки 1 см.
- Нанесіть на багет рівномірним шаром бурякову масу, зверху намажте білу сирну масу з кропом.
- Посипте дрібно порізаною цибулею. На одну частину багета покладіть філе риби.
- Зверху викладіть доріжку з корнішонів.
- Накрийте другою частиною багета і щільно притисніть. Добре загорніть його в харчову плівку і відправте в холодильник мінімум на 3 години.
Картопляні крокети з куркою
Інгредієнти:
- 500 г картоплі;
- по 1 ч. л. солі, родзинок;
- 1 цибулина;
- 1 варене яйце;
- 400 г відвареного м'яса курки без шкіри і кісток;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- 1 ч. л. нарубаної зелені петрушки;
- 1/4 ч. л. сушеного чебрецю;
- 1 ст. л. м'ясного бульйону;
- 1 жовток;
- 2-3 ст. л. кукурудзяного борошна.
Як приготувати:
- Картоплю очистити, розрізати на четвертинки, варити 25-30 хвилин в підсоленій воді.
- Цибулю, яйце і м'ясо птиці дрібно порізати. Родзинки помити під теплою водою, обсушити.
- На розігрітому вершковому маслі посмажити цибулю до прозорості, додати зелень петрушки, чебрець, родзинки і м'ясний бульйон, перемішати, додати рубані яйця і м'ясо птиці, зняти з вогню, дати охолонути.
- Картоплю розім'яти, попередньо зливши воду, додати жовток, перемішати і також дати охолонути. У сотейнику розігріти олію для смаження.
- Змоченими холодною водою руками зробити з м'ясного фаршу кульки розміром з невеликий волоський горіх і обліпити їх картопляним пюре.
- Картопляні крокети обваляти в кукурудзяному борошні з усіх боків підрум'янити їх у гарячій олії.
- Подавати картопляні крокети гарячими разом зі сметаною або вашим улюбленим соусом.
Фаршировані печериці з горіхами і журавлиною
Інгредієнти:
- 450 г печериці;
- 50 г волоських горіхів;
- 2 зуб. часнику;
- 1 ст. л. оливкової олії;
- 100 г цибулі-шалот;
- 2 ч. л. розмарину;
- 1/4 ч. л. чебрецю;
- 50 г сушеної журавлини;
- 1 ч. л. винного оцту;
- сіл, перець, петрушка.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Велике деко застеліть папером для випікання.
- Печериці помийте і видаліть ніжки.
- В кухонний комбайн або в чашу блендера покладіть 1 склянку волоських горіхів, подрібніть в крихту.
- Нагрійте великий сотейник на середньому вогні і додайте трохи оливкової олії, подрібнені волоські горіхи, дрібно нарізану цибулю-шалот, розмарин і чебрець. Посоліть, поперчіть. Готуйте 5-7 хвилин, часто помішуючи.
- Зніміть з вогню, додайте журавлину і винний оцет. Посоліть, поперчіть.
- Гриби нафаршируйте сумішшю, посипте волоськими горіхами.
- Запікайте 15-20 хвилин. Прикрасьте страву рубаною петрушкою.
Качиний паштет у листковому тісті
Інгредієнти:;
- 1/2 качиної грудки зі шкірою;
- 60 г свинячого фаршу;
- 30 г білого хліба;
- 70 мл молока;
- 1 цибулина-шалот;
- 1 жовток (+ 1 для змащування);
- листкове тісто;
- петрушка, перець, сіль.
Як приготувати:
- Наріжте хліб невеликими кубиками і залийте молоком. Разморозьте листкове тісто.
- Помийте качину грудку під холодною водою, обсушіть паперовим рушником і наріжте шматочками.
- Подрібніть в м'ясорубці качине м'ясо, свинячий фарш і хліб, замочений в молоці. Молоко, що залишилося на дні миски, також влити в фарш.
- Дрібно нарубати цибулину-шалот і кілька гілочок петрушки. Додайте у фарш порізану цибулю, петрушку, жовток, чорний перець, сіль і ретельно вимісити.
- Візьміть вашу улюблену чашку (близько 150 мл), злегка присипте борошном. Відріжте від розмороженого тіста широку смужку. Такого розміру, щоб вона легко вмістилася в чашку, а краї, що звисають, досягали 2-3 см. Вистеліть чашку листковим тістом.
- Ложкою викладіть фарш у чашку з тістом. Змастіть краї тіста жовтком і щільно закрийте.
- Накрийте чашку однією рукою, а іншою – переверніть чашку так, щоб листковий "пиріжок" залишився у вас на руці. У такому положенні, не перевертаючи назад, покладіть листковий "пиріжок" на попередньо застелене пергаментом деко.
- Змастіть "пиріжок" жовтком. Товстенькою трубочкою проколіть центр "пиріжка", щоб при випіканні з "пиріжка" виходила пара.
- Для краси можна зробити ще й кришечку до "пиріжку": чаркою виріжте з тіста кружечок. Також проколіть центр кружечка трубочкою і покладіть на "пиріжок".
- Випікайте качиний паштет в листковому тісті 20-25 хвилин за температури 180 градусів.
М'ясні рулетики з чорносливом і грибним соусом
Інгредієнти:
- 150 г чорносливу;
- 3 курячих філе;
- 300 г грибів;
- 2-3 ст. л. борошна;
- 2-3 ст. л. оливкової олії;
- 1/2 склянки сметани;
- 1 ріпчаста цибуля;
- сіль, перець – за смаком.
Як приготувати:
- Гриби почистити і відварити, потім нарізати крихітними скибочками. Додати до них ріпчасту цибулю і сметану. Тушкувати близько 10 хвилин на слабкому вогні.
- Чорнослив залити окропом. Куряче філе нарізати невеликими скибочками і відбити. У кожен шматочок філе загорнути чорнослив і зафіксувати рулетики з допомогою зубочисток.
- Обваляти їх у борошні і смажити на оливковій олії 10-15 хвилин. Коли вони обсмажилися до рум'яної скоринки, покласти їх у каструлю і залити грибним соусом.
- Тушкувати на слабкому вогні 20 хвилин.
- Страва найкраще поєднується з картопляним пюре.