7 закусок для смачної зустрічі старого Нового року-2022

Для тих, кому було трохи замало новорічних і різдвяних свят, існує ще одне – старий Новий рік, його ми проводимо-зустрінемо з 13 на 14 січня, повідомляє Сьогодні.

Найголовнішими частуваннями в це свято є щедра кутя й різні вареники з цікавими начинками. І якщо вам хочеться здивувати своїх гостей оригінальними закусками, то, можливо, якась з цих прикрашатиме ваш святковий стіл.

Ліниві профітролі

Фото: instagram.com/yulialeonchuk/

Інгредієнти:

250 г тісто листкове бездріжджове;

по 150 г м'якого сиру, червоної риби слабосолоної;

1 шт. свіжий огірок;

зелень.

Як приготувати:

Тісто злегка розккачати і вирізати з нього невеликі кружальця чи квадратики. Перекласти на деко і випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин до золотавого кольору, дати охолонути. Для начинки нарізати кубиком червону рибу, огірок, зелень дрібно нарізати. Додати рибу, огірок і зелень у сир і ретельно перемішати. Заготівлі з тіста надрізати, але не до кінця. Наповнити начинкою.

Мафіни з печерицями

Фото: instagram.com/domkulinaria2021/

Інгредієнти:

450 г філе курячої грудки;

150 г печериці;

1 шт. яйце;

30 г кріп;

3 зуб. часник;

50 г йогурт натуральний;

40 г твердий сир;

сіль, спеції – за смаком.

Як приготувати:

Філе і кріп дрібно нарізати. Додати яйце, сіль, спеції. Печериці посолити, поперчити. У форми для мафінів викласти курячу суміш. В середину кожного мафіна вставити по одній печериці. Зверху змастити йогуртом і посипати тертим сиром. Запікати 20-25 хвилин.

Оселедець під шубою в багеті

Інгредієнти:

1 багет з гладкою поверхнею;

1 варений буряк середнього розміру;

200 г вершкового або плавленого сиру;

10-20 г ріпчастої цибулі;

1 цілий слабосолоний оселедець;

кріп;

10 шт. корнішонів;

50 г вершкового масла;

2 курячих яйця.

Як приготувати:

Буряк натріть на крупній тертці. Обов'язково вичавіть сік. Яйця натріть на дрібній тертці. З'єднайте вершковий сир, яйця і розм'якшене вершкове масло. Розімніть виделкою, щоб маса стала однорідною. Розділіть сирно-яєчну суміш навпіл по двох мисках. В одну додайте вичавлений буряк. Добре перемішайте. В іншу – сирну частину додайте нарізаний кріп, перемішайте. Очистіть оселедець, видаліть хребет і всі дрібні кісточки. Візьміть багет і зробіть розріз уздовж, не прорізаючи його до самого кінця. Розкрийте і видаліть м'якуш, залишаючи стінки завтовшки 1 см. Нанесіть на багет рівномірним шаром бурякову масу, зверху намажте білу сирну масу з кропом. Посипте дрібно порізаною цибулею. На одну частину багета покладіть філе риби. Зверху викладіть доріжку з корнішонів. Накрийте другою частиною багета і щільно притисніть. Добре загорніть його в харчову плівку і відправте в холодильник мінімум на 3 години.

Картопляні крокети з куркою

Інгредієнти:

500 г картоплі;

по 1 ч. л. солі, родзинок;

1 цибулина;

1 варене яйце;

400 г відвареного м'яса курки без шкіри і кісток;

1 ст. л. вершкового масла;

1 ч. л. нарубаної зелені петрушки;

1/4 ч. л. сушеного чебрецю;

1 ст. л. м'ясного бульйону;

1 жовток;

2-3 ст. л. кукурудзяного борошна.

Як приготувати:

Картоплю очистити, розрізати на четвертинки, варити 25-30 хвилин в підсоленій воді. Цибулю, яйце і м'ясо птиці дрібно порізати. Родзинки помити під теплою водою, обсушити. На розігрітому вершковому маслі посмажити цибулю до прозорості, додати зелень петрушки, чебрець, родзинки і м'ясний бульйон, перемішати, додати рубані яйця і м'ясо птиці, зняти з вогню, дати охолонути. Картоплю розім'яти, попередньо зливши воду, додати жовток, перемішати і також дати охолонути. У сотейнику розігріти олію для смаження. Змоченими холодною водою руками зробити з м'ясного фаршу кульки розміром з невеликий волоський горіх і обліпити їх картопляним пюре. Картопляні крокети обваляти в кукурудзяному борошні з усіх боків підрум'янити їх у гарячій олії. Подавати картопляні крокети гарячими разом зі сметаною або вашим улюбленим соусом.

Фаршировані печериці з горіхами і журавлиною

Фото Pixabay

Інгредієнти:

450 г печериці;

50 г волоських горіхів;

2 зуб. часнику;

1 ст. л. оливкової олії;

100 г цибулі-шалот;

2 ч. л. розмарину;

1/4 ч. л. чебрецю;

50 г сушеної журавлини;

1 ч. л. винного оцту;

сіл, перець, петрушка.

Як приготувати:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Велике деко застеліть папером для випікання. Печериці помийте і видаліть ніжки. В кухонний комбайн або в чашу блендера покладіть 1 склянку волоських горіхів, подрібніть в крихту. Нагрійте великий сотейник на середньому вогні і додайте трохи оливкової олії, подрібнені волоські горіхи, дрібно нарізану цибулю-шалот, розмарин і чебрець. Посоліть, поперчіть. Готуйте 5-7 хвилин, часто помішуючи. Зніміть з вогню, додайте журавлину і винний оцет. Посоліть, поперчіть. Гриби нафаршируйте сумішшю, посипте волоськими горіхами. Запікайте 15-20 хвилин. Прикрасьте страву рубаною петрушкою.

Качиний паштет у листковому тісті

Інгредієнти:;

1/2 качиної грудки зі шкірою;

60 г свинячого фаршу;

30 г білого хліба;

70 мл молока;

1 цибулина-шалот;

1 жовток (+ 1 для змащування);

листкове тісто;

петрушка, перець, сіль.

Як приготувати:

Наріжте хліб невеликими кубиками і залийте молоком. Разморозьте листкове тісто. Помийте качину грудку під холодною водою, обсушіть паперовим рушником і наріжте шматочками. Подрібніть в м'ясорубці качине м'ясо, свинячий фарш і хліб, замочений в молоці. Молоко, що залишилося на дні миски, також влити в фарш. Дрібно нарубати цибулину-шалот і кілька гілочок петрушки. Додайте у фарш порізану цибулю, петрушку, жовток, чорний перець, сіль і ретельно вимісити. Візьміть вашу улюблену чашку (близько 150 мл), злегка присипте борошном. Відріжте від розмороженого тіста широку смужку. Такого розміру, щоб вона легко вмістилася в чашку, а краї, що звисають, досягали 2-3 см. Вистеліть чашку листковим тістом. Ложкою викладіть фарш у чашку з тістом. Змастіть краї тіста жовтком і щільно закрийте. Накрийте чашку однією рукою, а іншою – переверніть чашку так, щоб листковий "пиріжок" залишився у вас на руці. У такому положенні, не перевертаючи назад, покладіть листковий "пиріжок" на попередньо застелене пергаментом деко. Змастіть "пиріжок" жовтком. Товстенькою трубочкою проколіть центр "пиріжка", щоб при випіканні з "пиріжка" виходила пара. Для краси можна зробити ще й кришечку до "пиріжку": чаркою виріжте з тіста кружечок. Також проколіть центр кружечка трубочкою і покладіть на "пиріжок". Випікайте качиний паштет в листковому тісті 20-25 хвилин за температури 180 градусів.

М'ясні рулетики з чорносливом і грибним соусом

Фото Pixabay

Інгредієнти:

150 г чорносливу;

3 курячих філе;

300 г грибів;

2-3 ст. л. борошна;

2-3 ст. л. оливкової олії;

1/2 склянки сметани;

1 ріпчаста цибуля;

сіль, перець – за смаком.

Як приготувати: