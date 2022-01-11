За розтрату 4,5 млн грн, виділених на дитячі установи, засудять сімох людей
Правоохоронці викрили злочинну схему, учасники якої привласнили понад 4,5 млн грн, які були виділені на школи та садочки Дніпра.
Як повідомила пресслужба Нацполіції, до злочинної схеми причетні сім осіб - керівники та власники комерційних структур, зокрема і комунального підприємства.
Фігуранти розробили чіткий план дій, аби привласнити кошти, виділені Європейським банком реконструкції та розвитку. Кредитні кошти були призначені для запровадження енергоефективних заходів у школах та дошкільних дитячих закладах Дніпра, а саме – заміна вікон, ремонт покрівлі, утеплення фасадів, заміна теплообладнання.
"Роботи виконувалися за завищеною вартістю, а матеріали не відповідали технічним нормам, зазначеним у тендерній документації. Деякі матеріали навіть виготовлялися «кущовим» способом на місцях проведення будівельних робіт. Внаслідок цього було привласнено понад 4,5 млн грн. Даний факт підтверджується і висновками експертиз", - йдеться в повідомленні.
У липні минулого року на підставі отриманих доказів слідчі теруправління ДБР, розташованого в м. Полтаві, повідомили організатору та учасниками організованої злочинної групи про підозру.
4 січня обвинувальні акти стосовно семи осіб скеровано до суду.
Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень із кваліфікуючою ознакою – у складі організованої злочинної групи за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 1 ст. 366 (службове підроблення); ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України.
За скоєне обвинуваченим може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.