Депутат Європарламенту різко відповів Лаврову на висловлювання щодо НАТО

Колишній голова МЗС Польщі та чинний депутат Європарламенту Радослав Сікорський заявив, що Росія — це серійний ґвалтівник, повідомляє Новое время.

Про це він написав у Twitter у відповідь на висловлювання глави МЗС Росії Сергія Лаврова щодо НАТО.

"Раз і назавжди, зрозумілою вам мовою. Ми не осиротіли без вас, тому що ви не були нашим батьком. Швидше серійним ґвалтівником. Саме тому за вами не сумують. А якщо спробуєш ще раз, отримаєш по яйцях" , — написав він.