Білоруську опозиціонерку Марію Колесникову етапували до колонії

Білоруську опозиціонерку Марію Колесникову, засуджену до 11 років позбавлення волі, етапували до жіночої виправної колонії у Гомелі, повідомляє Новое время.

Як заявили в Правозахисному центрі "Весна", найближчі два тижні вона перебуватиме на картині.

Правозахисники закликали писати Колесниковій листи.

Марія Колесникова - член президії Координаційної ради з мирної передачі влади в Білорусі, створеної білоруською опозицією після силового придушення протестів у країні. Невідомі викрали її 7 вересня 2020 року в центрі Мінська та намагалися насильно вивезти з країни, але вона порвала свій закордонний паспорт. Пізніше стало відомо, що Колесникова перебуває у СІЗО та проходить як підозрювана у кримінальній справі про спробу захоплення влади.

Колесникова визнана політв'язнем та в'язнем совісті. Європарламент присудив їй премію імені Сахарова за значний внесок у боротьбу за права людини.

У вересні 2021 року суд Білорусі виніс їй вирок – 11 років колонії. Колесникову визнали винною у "таємній змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом".