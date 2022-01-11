Учасники Нормандського формату узгодять проведення нового саміту – ОП
Сьогодні Київ відвідали радник канцлера Німеччини Єнс Пльотнер і дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн. Вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським та проведуть переговори з очільником ОП Андрієм Єрмаком.
Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.
Зеленський привітав зусилля, яких докладають Німеччина та Франція для виконання домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту "Нормандської четвірки" у грудні 2019 року.
"Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн", – заявив президент України.
Сторони також обговорили подальші кроки для мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, а також деескалації на кордонах України.
Глава ОП Андрій Єрмак наголосив, що Україна "залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання", а також наголосив на необхідності забезпечення дотримання режиму припинення вогню та здійсненні подальших обмінів полоненими.
Сторони також працюватимуть над узгодженням проведення наступного саміту в Нормандському форматі.
"Україна, Франція та Німеччина докладають активних зусиль задля відновлення результативної роботи в Нормандському форматі на різних рівнях. Очікуємо, що російська сторона підтримає ці зусилля, а також сприятиме досягненню прогресу у виконанні рішень Паризького саміту "Нормандської четвірки". Проведення чергового саміту в Нормандському форматі дало б серйозний поштовх процесу мирного врегулювання", – заявив Єрмак.