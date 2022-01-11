Учасники Нормандського формату узгодять проведення нового саміту – ОП

Сьогодні Київ відвідали радник канцлера Німеччини Єнс Пльотнер і дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн. Вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським та проведуть переговори з очільником ОП Андрієм Єрмаком.

Про це йдеться в повідомленні﻿ Офісу президента.

Зеленський привітав зусилля, яких докладають Німеччина та Франція для виконання домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту "Нормандської четвірки" у грудні 2019 року.

"Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн" , – заявив президент України.

Сторони також обговорили подальші кроки для мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, а також деескалації на кордонах України.

Глава ОП Андрій Єрмак наголосив, що Україна "залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання", а також наголосив на необхідності забезпечення дотримання режиму припинення вогню та здійсненні подальших обмінів полоненими.

Сторони також працюватимуть над узгодженням проведення наступного саміту в Нормандському форматі.