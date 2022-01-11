У Києві побили та пограбували ведучого "Свободи слова" (Оновлено)

Відомий журналіст Андрій Куликов був побитий та пограбований біля Центрального РАГСу в Києві компанією з чотирьох людей. Про це повідомляє Телеграм-канал Андрія Павловського.

Зазначається, що сьогодні рано-вранці зловмисники підійшли до потерпілого і попросили цигарку. Отримавши відмову, вони побили чоловіка, відібрали три тисячі гривень, банківську картку та мобільний телефон.

Також ЗМІ повідомляють, що нападники змусили Куликова назвати ним пін-код картки.

"Поліцейські протягом кількох годин встановили місцезнаходження двох грабіжників та виявили їх в одному з хостелів столиці. Це раніше засуджений за пограбування, крадіжки та незаконний обіг наркотиків 23-річний уродженець Миколаївської області та 23-річний мешканець Волинської області, який перебуває у статусі обвинуваченого за крадіжку", - пише канал.

Крім того, повідомляється, що Шевченківський райсуд відправив їх до СІЗО.

"Фігурантам загрожує до шести років ув'язнення. Наразі правоохоронці перевіряють причетність ще двох осіб до скоєння даного кримінального злочину", - зазначає канал.

Журналіст Андрій Куликов дав коментар Телеграм-каналу﻿ "Політика Країни" з приводу нападу на нього.

За його словами, це не пов'язано із професійною діяльністю.

"Напад стався у п'ятницю минулого тижня 7 січня, а не 10, як про це повідомляється у ЗМІ. У жодному разі не пов'язую це з професійною діяльністю. Інша інформація про подробиці нападу відповідає дійсності", – розповідає Куликов.

Також телеведучий відзначив швидку реакцію правоохоронців на його заяву про скоєння злочину.

"Десь через 30 хвилин я був у поліцейській дільниці. Правоохоронці одразу ж взялися за справу, не уточнюючи журналіст я чи футболіст. Це все подробиці, які можу повідомити", – заявив Куликов.

Журналіст також додав, що сліди нападу ще видно на його обличчі.