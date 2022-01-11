Мати Саакашвілі вимагає, щоб нього допустили закордонних лікарів
Стан експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, погіршився, заявляє його мати Гіулі Аласанія, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Погіршилися ті симптоми, що були, - головний біль, проблеми зі сном, тремор, оніміння рук і ніг", - сказала Аласанія журналістам у понеділок після того, як відвідала Саакашвілі у в'язниці міста Руставі.
"Моєю вимогою залишається - допустити лікарів і не лише наших (грузинських) лікарів. Ми плануємо привезти лікарів з-за кордону, і нам мають дати цю можливість", - заявила Аласанія.
За її словами, Саакашвілі оглянув невролог, який виписав медикаменти. Вона додала, що її син потребує "нормального обстеження".
При цьому Аласанія зазначила, що Саакашвілі загалом налаштований оптимістично і вважає, що тимчасово перебуває у в'язниці.
"Дуже поспішає нарешті вийти звідти і бути вільним", - сказала вона.