Мати Саакашвілі вимагає, щоб нього допустили закордонних лікарів

Стан експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, погіршився, заявляє його мати Гіулі Аласанія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Погіршилися ті симптоми, що були, - головний біль, проблеми зі сном, тремор, оніміння рук і ніг" , - сказала Аласанія журналістам у понеділок після того, як відвідала Саакашвілі у в'язниці міста Руставі.

"Моєю вимогою залишається - допустити лікарів і не лише наших (грузинських) лікарів. Ми плануємо привезти лікарів з-за кордону, і нам мають дати цю можливість" , - заявила Аласанія.

За її словами, Саакашвілі оглянув невролог, який виписав медикаменти. Вона додала, що її син потребує "нормального обстеження".

При цьому Аласанія зазначила, що Саакашвілі загалом налаштований оптимістично і вважає, що тимчасово перебуває у в'язниці.