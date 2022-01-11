Бойовики на Донбасі приводять війська у бойову готовність – розвідка

На Донбасі розпочаті заходи тижня бойової та мобілізаційної готовності, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

У відомстві пишуть, що з 10 січня в армійських корпусах розпочаті заходи тижня бойової та мобілізаційної готовності, у рамках яких заплановані збори з резервістами.

"Також відпрацьовуються питання доукомплектування військових частин оперативного угруповання російських окупаційних військ мобілізаційними ресурсами, здійснюється перевірка роботи розгорнутих пунктів прийому особового складу та військової техніки" , — повідомляють розвідники.

Серед іншого, бойовики в посиленому режимі здійснюють розшукові заходи осіб, які рахуються як приписний особовий склад районних військових комісаріатів та ухиляються від проходження зборів.