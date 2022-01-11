У США закликали направити Україні ракети та системи ППО

Представники Республіканської партії США у Конгресі представили законопроект, у якому закликали направити в Україну нові засоби озброєння, зокрема ракети та системи протиповітряної оборони (ППО), повідомляє Лента.Ру.

Відповідний документ було внесено на розгляд Палати представників США у понеділок, 10 січня, групою конгресменів-республіканців, зокрема, Майклом Макколом від штату Техас та Майком Роджерсом від штату Алабама. Законопроект отримав назву "Гарантії української автономії через зміцнення оборони" (GUARD Act).

Згідно з документом, Вашингтон зобов'язується "в терміновому порядку" надати Києву "життєво важливі засоби, включаючи ракети "земля - ​​повітря", системи ППО, протикорабельні ракети, протитанкові міни", а також інші озброєння.

На думку авторів законопроекту, загалом США у 2022 фінансовому році мають виділити Україні близько 450 мільйонів доларів як військову допомогу.

Крім того, пропонується запровадити нові санкції проти російського газопроводу «Північний потік-2» та відкинути пропозиції Росії щодо стратегічної стабільності, особливо її вимоги щодо заборони розміщення ракет середньої дальності на території європейських країн.

За словами Маккола, ухвалення цього законопроекту продемонструє Кремлю, що вторгнення на Україну та спроби відновити свій вплив у регіоні коштуватимуть йому надто дорого.