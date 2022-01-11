В Україні хочуть посилити покарання водіям

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт щодо запровадження штрафних балів для водіїв. Відповідно до документа, якщо водій збере 12 штрафних балів, на нього чекає позбавлення прав та перескладання всіх іспитів, повідомляє Обозреватель.

Новий законопроект 6502 зареєстровано 5 січня 2022 року та опубліковано на сайті Верховної Ради. Запропоновані зміни спрямовані на покращення рівня профілактики правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, а також посилення відповідальності водіїв транспортних засобів за систематичні порушення правил дорожнього руху.

Законопроєктом передбачено, що порушення Правил дорожнього руху оцінюватимуться в діапазоні від одного до п'яти штрафних балів:

1 бал – не пристебнутий ремінь безпеки, перевезення дітей без автокрісла;

2 бали – перевищення швидкості на 20 км/год, порушення правил проїзду перехресть, обгону, зупинок громадського транспорту, недотримання дистанції, використання за кермом мобільного телефону;

3 бали – порушення правил руху та зупинки на смузі для громадського транспорту, перевищення швидкісного режиму на 50 км/год, неподання проїзду швидкої, пожежникам та поліційним машинам, а також перевищення кількості пасажирів у маршрутному транспорті

5 балів – перевищення встановленої швидкості на понад 50 км/год, створення аварійної ситуації, залишення місця ДТП

Крім того, бали за порушення правил дорожнього руху хочуть нараховувати паралельно зі штрафами. Законопроєктом передбачено, що штрафні бали водія обнуляються через один рік (365 днів) з дня їх нарахування.

Позбавлення права управління ТЗ водій може заперечити в суді, але під час розгляду справи їздити все одно не зможе, інакше за це порушення можна заробити штраф у 3400 грн.