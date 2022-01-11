Є два шляхи: у Білому домі прокоментували переговори з Росією

Влада США вважає, що на даному етапі переговорів щодо НАТО президент РФ Володимир Путін має два шляхи для вирішення ситуації. Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Сьогодні.

"Він може піти шляхом дипломатії – цього тижня ще два раунди переговорів; ми вважаємо їх потрійним пакетом, що, я думаю, вони також підтвердили зі свого боку, – або є шлях ескалації. Ми, безумовно, сподіваємося, що шлях дипломатії – це шлях, яким вони підуть" , – сказала Псакі.

За її словами, під час переговорів США знову нагадали Росії про те, які наслідки її очікують у разі вторгнення в Україну.

Говорячи про те, як міг би виглядати вибір дипломатичного шляху з боку РФ, Псакі нагадала, що неподалік кордонів України знаходиться близько 100 тисяч російських солдатів, яких потрібно повернути назад до казарм.