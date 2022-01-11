Соціальні виплати на дітей: як зросте допомога у 2022 році

Розмір соцвиплат на дітей залежить від встановленого прожиткового мінімуму. Проєктом Закону про держбюджет України на 2022 рік передбачено поетапне підвищення прожиткового мінімуму, а отже, і розмір дитячої грошової допомоги зросте, повідомляє Новое время.

Прожитковий мінімум для дітей у 2022 році

Рівень прожиткового мінімуму для дітей підніметься двічі у 2022 році (останнє підвищення було у грудні 2021 року):

для дітей до 6 років: з 1 грудня 2021 р. — 2100 грн, з 1 липня 2022 р. — 2201 грн, з 1 грудня 2022 р. — 2272 грн;

для дітей від 6 до 18 років: з 1 грудня 2021 р. — 2618 грн, з 1 липня 2022 р. — 2744 грн, з 1 грудня 2022 р. — 2833 грн.

Прожитковий мінімум для інших соціально-демографічних груп також відзначиться динамікою:

працездатні особи: з 1 грудня 2021 р. — 2481 грн, з 1 липня 2022 р. — 2600 грн, з 1 грудня 2022 р. — 2684 грн;

особи, які втратили працездатність: з 1 грудня 2021 р. — 1934 грн, з 1 липня 2022 р. — 2027 грн, з 1 грудня 2022 р. — 2093 грн.

Загальний показник прожиткового мінімуму складе 2393 грн, 2508 грн та 2589 грн станом на 1 грудня 2021 р., 1 липня 2022 р. та 1 грудня 2022 р. відповідно.

Соцдопомога на дітей, над якими встановлено ​​опіку чи піклування

Державна грошова допомога на дітей, над якими встановлено опіку або піклування, становить два з половиною прожиткові мінімуми. Розмір такої допомоги взаємопов'язаний із віком дитини.

Для дітей віком від 0 до 6 років згадана допомога складе:

з 1 грудня 2021 р. — 5250 грн;

з 1 липня 2022 р. — 5502,5 грн;

з 1 грудня 2022 р. — 5680 грн.

Для дітей від 6 років до повноліття (18 років) допомога буде вищою:

з 1 грудня 2021 р. — 6545 грн;

з 1 липня 2022 р. — 6860 грн;

з 1 грудня 2022 р. — 7082,5 грн.

Для дітей з інвалідністю соцвиплати становитимуть 3,5 прожиткові мінімуми. Опікуну належить груднева допомога у розмірі 7350 грн на дітей до 6 років та 9163 грн на дітей 6 до 18 років.

Виплати одиноким матерям

Допомога держави матерям, які самостійно виховують дітей, розраховується індивідуально. Розмір соцвиплати дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім'ї для кожного її члена.

Виплати вагітним жінкам

Хто може розраховувати на виплати

Декретну виплату передбачено для кожної вагітної жінки в Україні. Термін такої виплати залежить від кількості дітей, що виношує жінка:

126 днів (70 днів до і 56 днів після пологів) — якщо жінка чекає на одну дитину;

140 днів (по 70 днів до і після пологів) — якщо жінка чекає двох і більше дітей.

Жінки, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, матимуть змогу отримувати декретні виплати протягом 180 днів.

Декретні виплати

Розмір декретних виплат становить 100% від середньої зарплати жінки за місцем офіційної роботи. Оплата одного дня декретної відпустки розраховується шляхом поділу сумарного за 12 місяців доходу на кількість відпрацьованих днів.

Жінкам-ФОПам також належить декретна виплата, тому що вони платять ЄСВ. У них також розмір виплат залежить від доходу.

Непрацюючі жінки також можуть отримувати декретні виплати від 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Виплати при народженні дитини

Допомога при народженні дитини з 1 січня 2022 року збільшиться до 50 тис. грн. Принаймні цього року Кабмін ініціював законопроєкт № 5585, яким передбачено збільшення розміру виплат при народженні дитини.

Виплата у розмірі 50 тис. грн при народженні дитини виплачуватиметься поетапно:

перша виплата — 25% від суми (12 тис. 500 грн);

далі протягом 36 місяців — рівними частинами (10 тис. 41 гривня);

з 2023 року проводитиметься щорічна індексація виплат.

У разі, якщо законопроєкт № 5585 залишиться без розгляду, то з 2022 року виплати залишаться на колишньому рівні — 41280 грн. У будь-якому випадку допомога у вигляді «Пакунку малюка» залишиться. Її можна одержати протягом 30 днів після народження дитини.

Пакунок малюка

"Пакунок малюка" батьки (усиновлювачі, патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни) можуть отримати грошима або в натуральній формі. Якщо вибрано грошовий варіант отримання виплати — не менше 3 прожиткових мінімумів для дитини до 6 років — сума становитиме:

з 1 грудня 2021 р. — 6300 грн;

з 1 липня 2022 р. — 6603 грн;

з 1 грудня 2022 р. — 6816 грн.

Одноразову грошову виплату перераховують на соціальну банківську картку. Ці гроші потрібно витратити протягом 1 року на певні групи дитячих товарів:

предмети, призначені для догляду новонародженого;

засоби гігієни та косметику;

дитяче харчування;

дитячий посуд;

дитячий одяг та взуття;

постільні приналежності;

коляски, автокрісла, ходунки та інші габаритні вироби для малюка;

іграшки, що розвивають килимки та інші аксесуари для дітей.

Перелічені товари можна придбати у магазинах, які є учасниками проєкту "Монетизація одноразової натуральної допомоги".