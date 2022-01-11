Платиновий ювілей: як Єлизавета ІІ відзначить 70-річчя свого правління

Проте основне святкування відбудеться 2 по 5 червня 2022 року. З цієї нагоди у Британії буде оголошено додаткові вихідні дні. Букінгемський палац оголосив програму святкування ювілею, повідомляє Сьогодні.

Першим у низці святкових заходів став конкурс Платинових пудингів. Будь-який охочий зможе створити рецепт ідеального пудингу, присвяченого королеві. Потім журі вибере найнезвичайніші та найцікавіші рецепти, а переможець стане відомий на початку літа.

З 12 по 15 травня на території Віндзорського замку покажуть кінно-спортивне шоу за участю понад 500 коней та 1000 виконавців. 2 червня відбудеться щорічний парад з нагоди дня народження королеви Trooping the Colour. 3 червня відбудеться служба у соборі Святого Павла у Лондоні. 4 червня – концерт за участю зірок. 5 червня відбудеться офіційний прийом на честь монарха.

Протягом усього року святкування платинового ювілею буде відкрито резиденцію королеви у Сандрінгемі та замок Балморал у Шотландії.

У яких заходах візьме участь королева наразі невідомо. Останнім часом про стан здоров'я Єлизавета ІІ ходить багато чуток.

За інформацією інсайдерів, принц Гаррі та Меган Маркл вже отримали запрошення від королеви приїхати на святкування платинового ювілею, але офіційного підтвердження поки що не було.