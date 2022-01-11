В Австрії повідомили про введення обов'язкової вакцинації найближчим часом

Канцлер Австрії Карл Нехаммер підтвердив намір уряду країни запровадити обов'язкову вакцинацію від COVID-19 у лютому 2022 року, повідомляє Лента.Ру.

Глава Австрії додав, що після деяких доопрацювань законопроєкт незабаром буде представлено у фінальному варіанті.

"Серйозні заперечення тепер будуть розглянуті і, за необхідності, включені. На мою думку, необхідність обов'язкової вакцинації сумнівів не викликає" , - сказав Нехаммер.

Уряд Австрії раніше повідомив про план запровадження обов'язкової вакцинації від коронавірусу з лютого 2022 року. Це спричинило масові акції протесту проти обов'язкової вакцинації.