Акції конкурента Tesla різко подешевшали

Акції американської електромобільної компанії Rivian Automotive, яку називають конкурентом Tesla, впали на три відсотки, повідомляє Лента.Ру.

Про це свідчать дані торгів. Вартість цінних паперів опустилася на премаркеті до 78,89 доларів за штуку.

Це сталося тому, що головний операційний директор компанії пішов у відставку, пише Bloomberg. Рід Коупс, який обіймав цю посаду з березня 2020 року, пішов у грудні.

У заяві Rivian говориться, що він "почав поетапний відхід з компанії кілька місяців тому" . Торік конкурент Tesla виробив 1015 автомобілів та поставила 920 машин.

У листопаді Rivian вийшов на IPO, до середини місяця капіталізація компанії сягнула 153 мільярдів доларів. Таким чином, фірма увійшла до трійки дорогих автовиробників світу, підібравшись до своїх конкурентів Tesla та Toyota. Однак через кілька тижнів акції Rivian обвалилися.