У Кремлі прокоментували завершення місії ОДКБ в Казахстані

Терміни дії миротворчої місії ОДКБ у Казахстані може визначити лише керівництво цієї країни, Москва в ці питання не втручається, заявив на брифінгу речник президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє "Интерфакс".

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 5 січня запросив допомогу в ОДКБ у зв'язку з заворушеннями, а 11 січня сказав, що місію миротворців у країні завершено, їхнє виведення розпочнеться через два дні.