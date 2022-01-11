Вчені зі США виявили антитіло, яке нейтралізує COVID-19

Американські вчені виявили антитіло, яке нейтралізує широкий спектр сарбековірусів, до яких належить SARS-CoV-2 і його варіанти. Результати дослідження фахівців Вашингтонського університету в Сіетлі і співробітників біотехнологічної компанії Humabs Biomed SA опубліковано в журналі Science, повідомляє Корреспондент.

Антитіло S2K146 було виділено з В-клітин людини, яка одужала від COVID-19. Як і інші антитіла, які індукуються вакцинами проти SARS-CoV-2, воно націлене на вірусний спайковий білок і ефективно захищає від інфекції.

Експерименти на сирійських хом'ячках показали, що S2K146 у певних концентраціях повністю пригнічує реплікацію вірусу в легенях.

На думку авторів роботи, новим мутаціям SARS-CoV-2 буде дуже складно ухилятися від S2K146 і залишатися життєздатними.

Вчені виявили тільки один варіант коронавірусу, який міг урятуватися від антитіла, але його здатність до інфікування клітин була дуже слабкою.