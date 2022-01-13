Щедрий вечір-2022: традиції, як зустрічають Старий Новий Рік в Україні

В ніч з 13 на 14 січня кожен може ще раз відсвяткувати Новий рік – за "старим стилем". Чому з’явилася така традиція, як святкують народне свято Маланки у цей вечір, ворожать, щедрують та посівають – читайте далі, повідомляє 24 Канал.

Старий Новий рік відзначають в країнах, де святкують Різдво 7 січня за юліанським календарем. А сама традиція зустрічати Старий Новий Рік прийшла після 1918 року, коли ввели григоріанський календар.

Старий Новий Рік відзначають також у Молдові, Вірменії, Білорусії, Латвії, Казахстані, Узбекистані, Грузії, Сербії, навіть у Македонії та Швейцарії.

Щедрий вечір, свято Маланки та Василів день

В Україні традиція відзначати старий Новий рік пов'язана ще і з церковними святами. Так, 13 січня відзначається свято Маланки, а 14 січня – день святого Василія. До того ж сучасний Новий рік припадає на різдвяний піст, а Старий Новий рік – вже ні, тому цей "Новий рік" відсвяткувати можна від душі.

Вечір напередодні Старого Нового року – Щедрий вечір або Василів день, як його ще називають – збігається з українським народним святом Маланки. Святкування його походить від давнього, ймовірно, дохристиянського звичаю. За християнським календарем це також день преподобної Меланії (Меланки, Маланки). В українській народній традиції обидва свята об'єдналися в Щедрий вечір, або свято Маланки.

Вуличні гуляння на святі Маланки на Буковині

Кутя – головна обрядова страва цього вечора. На Василя кутю готували щедру, жирну, заправлену смальцем або вершками. Звідси і назва вечора – Щедрий. Вважається, що щедрий та багатий стіл забезпечить господареві добробут на весь рік.

Обов'язковими частуваннями на столі в цей день були пироги, вареники з сиром, страви зі свинини, млинці, різні ковбаси.

За новорічний стіл, як і на Різдво, прийнято сідати всією родиною. Дуже важливо, щоб одяг цього дня був ретельно випраний і чистий. Після вечері, щоб залагодити якийсь конфлікт, сусіди йшли один до одного миритися та просити прощення, аби Новий рік зустріти в мирі та злагоді. А хлопці, які перед цим "отримали гарбуза", вдруге посилали сватів з надією на згоду.

"Щедрий вечір! Добрий вечір!.."

На Старий Новий рік хлопці також "водили Маланку" (у багатьох регіонах і досі водять) та ходять із "козою". Зазвичай один неодружений хлопець переодягається в жіноче вбрання й стає "Меланкою", і навпаки, дівчина або жінка – у чоловіче вбрання, як образ "Василя". Серед діючих осіб – дід, баба, циган, циганка, коза, чорт. В масках і обрядових костюмах переодягнені щедрувальники ходять від хати до хати, висловлюють добрі побажання, веселять танцями, жартівливими сценками, щедрують.

За давнім звичаєм переодягнена молодь, закінчивши ритуальний обхід, вранці йде на роздоріжжя палити "Дідуха" (сніп соломи, що стояв у хаті від Святого вечора до Нового року) та стрибає через багаття. Цей обряд вважався очищенням від спілкування з нечистою силою.

Спалення одного з різдвяних атрибутів – "Дідуха"

На наступний день після Маланки на світанку хлопці йдуть посівати зерном. Беруть зерна в рукавицю або сумку. Найчастіше посівають пшеницею, можна посівати житом, ячменем чи вівсом. Не посівають горохом, бо вірять, що він виник зі сліз Матері Божої, і обрядове посівання ним може спричинити сльози в родині, та гречкою – бо "буде суперечка".

Спершу йдуть до родичів і хресних, потім вже до друзів і сусідів. Посіваючи, розкидають зерно по хаті та вітають господарів з Новим роком, причому посівають лише хлопці. За народним віруванням, дівчата щастя не приносять, тільки хлопці.

Народні прикмети в цей день

У перший день Старого Нового Року в будинок першим обов'язково повинен зайти чоловік, саме тому запрошують посівальників-хлопців. Вважалося, що у цей день не слід вимовляти слово "тринадцять", а також рахувати дрібні монети. Кажуть, рахунок монет принесе сльози на весь рік.

Також багато хто досі вірить, що на старий Новий рік та в Васильїв вечір не можна нічого давати в борг, інакше весь рік в боргах проведеш. Існує і така прикмета – якщо 14 січня винести сміття, то й щастя з хати винесеш.

У перший день Старого Нового Року першим до будинку обов'язково повинен зайти чоловік

Люди також говорять і про "погодні" прикмети. За повір'ям, якщо ніч проти Нового року тиха і ясна – буде щасливий рік не тільки для людей, а й для худоби. Якщо сонце високо зійде, увесь рік буде щасливим, а особливо добрим буде садовий врожай. Якщо падає м'який сніг – на врожай, а коли тепло, то літо буде дощовим.

На Старий Новий рік усі намагалися бути радісними, веселими та добродушними. Адже як зустрінеш Новий Рік, так і проживеш його. Тож створюйте гарний настрій в оселі та насолоджуйтеся ще одним сімейним святом.