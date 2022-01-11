Shazam запускає веб-версію для ПК

Тепер "шазамить" можна і з ПК. Популярний застосунок для розпізнавання музики Shazam став доступним у вигляді безкоштовного розширення – поки що тільки в браузерах Google Chrome та Microsoft Edge на Windows та macOS, повідомляє УНІАН.

Завантажити його можна за цим посиланням.

Після встановлення розширення у правій частині адресного рядка браузера стане доступна відповідна фірмова іконка сервісу. Після натискання на неї відкривається невелика панель з елементами керування. Тапніть "Click to Shazam" – і запуститься процес розпізнавання.

У разі успішного розпізнавання на екрані з'явиться назва треку, а також посилання на його повну версію у стрімінговому сервісі Apple Music (сервіс з 2018 належить купертинівцям). Розширення стане в пригоді для пошуку фонової музики з Netflix, YouTube, Twitch або будь-якого іншого сайту.