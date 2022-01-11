РФ може поширити дезінформацію про переговори в Женеві – Білий дім

РФ може поширити дезінформацію про переговори в Женеві – Білий дім
Фото: Курс України

Офіційний представник Білого дому Джен Псакі заявила, що США готуються до можливої "дезінформації" про переговори в Женеві, повідомляє Depo.ua.

За її словами, джерелом дезінформацію про переговори США та Росії у Женеві може стати Москва.

"Ми готуємося до можливості та ймовірності, ніхто не має здивуватися, якщо Росія поширить дезінформацію про домовленості, яких не було"﻿, – сказала вона.

Псакі закликала не піддаватися на майбутні спроби введення в оману. Вона наголосила, що "РФ може піти ще далі й заявити про щось як про привід для подальшої дестабілізаційної активності".

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