РФ може поширити дезінформацію про переговори в Женеві – Білий дім

Офіційний представник Білого дому Джен Псакі заявила, що США готуються до можливої "дезінформації" про переговори в Женеві, повідомляє Depo.ua.

За її словами, джерелом дезінформацію про переговори США та Росії у Женеві може стати Москва.

"Ми готуємося до можливості та ймовірності, ніхто не має здивуватися, якщо Росія поширить дезінформацію про домовленості, яких не було"﻿ , – сказала вона.