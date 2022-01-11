У США вважають, що РФ може поширити дезінформацію про переговори - Москва заперечує
Офіційний представник Білого дому Джен Псакі заявила, що США готуються до можливої "дезінформації" про переговори в Женеві, повідомляє Depo.ua.
За її словами, джерелом дезінформацію про переговори США та Росії у Женеві може стати Москва.
"Ми готуємося до можливості та ймовірності, ніхто не має здивуватися, якщо Росія поширить дезінформацію про домовленості, яких не було", – сказала вона.
Псакі закликала не піддаватися на майбутні спроби введення в оману. Вона наголосила, що
"РФ може піти ще далі й заявити про щось як про привід для подальшої дестабілізаційної активності".
У МЗС РФ різко відреагували на заяву представника Білого дому, звинувативши Псакі у некомпетентності.
"Це людина (Псакі, – ред.), яка представляє американське керівництво і неодноразово це американське керівництво своїми заявами підставляла, тому що демонструвала некомпетентність, непрофесіоналізм", - заявила речник МЗС РФ Марія Захарова, цитує "РИА Новости".