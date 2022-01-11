У чому полягає головний прорахунок Байдена у відносинах з РФ — думка експерта

Британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш пояснив, як події у Казахстані, які Кремль сприймає за «змову Заходу», обернуться для нього «порятунком репутації» в Україні, повідомляє Новое время.

"Думаю, обурення Путіна подіями у Казахстані, які він розглядає як змову Заходу, обернеться порятунком репутації у Женеві і, зрештою, в Україні. Байден, ймовірно, не бачить особливої необхідності поступатися Путіну — він вважає, що Путіна ослаблюють казахські події" , — пише Еш.

Британський експерт також зазначає, що ситуація у Казахстані і необхідність задіяти війська на двох напрямках роблять менш ймовірним напад РФ на Україну.

Економіст додає, що сприймає це за прорахунок — адже «поранений Путін ще більш небезпечний».

"Очевидно, що Москва передбачала такий розвиток подій. Військовий сценарій був, і вони його почали втілювати у життя. І хоча Москва, ймовірно, ще оговтується від того, наскільки швидко ширилися заворушення та як швидко казахські сили безпеки виявилися неспроможними з ними впоратися, Москва все ще спробує скористатися кризою" , — підсумовує Еш.

10 січня, у Женеві пройшов основний раунд переговорів представників США та Росії, про проведення яких раніше домовилися президенти обох країн.

Після зустрічі в Женеві відбудеться ще низка знакових переговорів з проблеми російської загрози за участю представників РФ: 12 січня у Брюсселі проведуть зустріч Ради Росія — НАТО, а на 13 січня у Відні призначені переговори Росія — ОБСЄ.