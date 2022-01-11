У Чернівцях п’яний полковник поліції намагався "порішати" з патрульними
У Чернівцях патрульні зупинили позашляховик Mercedes-Benz G63, за кермом якого виявився п’яний полковник поліції, повідомляє Новое время.
Відповідне відео з нагрудної камери одного з правоохоронців було опубліковано у соцмережах.
На оприлюднених кадрах зображено начальника управління стратегічних розслідувань в Одеській області В’ячеслава Єфтенія.
Попри явні ознаки алкогольного сп’яніння, поліцейський відмовився від проходження огляду, визнавши при цьому, що «випив».
Крім того, порушник намагався зам’яти ситуацію, пропонуючи патрульним «порішати» це питання.
"Можете почути колегу?", — закликав він правоохоронців, проте ті від його пропозицій відмовилися та склали відповідні адміністративні матеріали.