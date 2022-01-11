У Чернівцях п’яний полковник поліції намагався "порішати" з патрульними

У Чернівцях патрульні зупинили позашляховик Mercedes-Benz G63, за кермом якого виявився п’яний полковник поліції, повідомляє Новое время.

Відповідне відео з нагрудної камери одного з правоохоронців було опубліковано у соцмережах.

На оприлюднених кадрах зображено начальника управління стратегічних розслідувань в Одеській області В’ячеслава Єфтенія.

Попри явні ознаки алкогольного сп’яніння, поліцейський відмовився від проходження огляду, визнавши при цьому, що «випив».

Крім того, порушник намагався зам’яти ситуацію, пропонуючи патрульним «порішати» це питання.