KAMALIYA із родиною залишила готель у Лапландії через балкон

Найбагатша співачка України KAMALIYA у соціальних мережах показала, як саме завершився її сімейний відпочинок у Фінляндії, де артистка та її близькі каталися на лижах, відвідали резиденцію Санта Клауса та годували оленів, повідомляє Обозреватель.

Коли настав час виїжджати з готелю до аеропорту, на родину Захур чекав неприємний сюрприз. Двері готельного номера було заблоковано. Оскільки проблему персоналом вирішено не було, а до вильоту залишалося небагато часу, KAMALIYA разом із рідними покинула готель через балкон.

"Нас явно Лапландія не хотіла відпускати! Двері заблокували, незрозуміло, чому... Ми змушені передавати валізи через балкон. Добре, що ми на першому поверсі" , – розповіла KAMALIYA.

Щоправда, після прильоту в Україну на сім’ю Захур чекала ще одна проблема: з 7 валіз цілими долетіли лише дві. KAMALIYA припустила, що це могло статися або через сильний мороз, або через недбалість вантажників авіакомпанії "Windrose".