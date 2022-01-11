Louis Vuitton випустив розумний годинник з незвичайним дизайном

Розумна новинка, як і інші аксесуари компанії, має незвичайний дизайн: дизайнерський будинок оновив опуклий профіль корпусу оригінального годинника Tambour і підключив до них Horizon, повідомляє Сьогодні.

Екран складається з вигнутого сапфірового скла, що перетікає по краю лицьової сторони годинника, оснащеного 24 світлодіодами під класичним кільцем Louis Vuitton Monogram.

Після початкового запуску годинник з'явиться у трьох версіях - Polished Steel, Matte Black і Matte Brown.

Користувачі можуть змінити вигляд дисплея відповідно до настрою або випадку. Клієнти можуть додати свої ініціали на пристрій, вибравши колір та шрифт.

Годинник зберігатиме плани користувача, рахуватиме кількість кроків та частоту серцевих скорочень, а також показуватиме погоду та якість повітря.

Крім того, розумний пристрій збереже плани поїздок та посадкові талони власника. Крім iOS, годинник сумісний зі смартфонами на базі Android та HarmonyOS.