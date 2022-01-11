Валютний ринок вівторка: хід торгів

Сьогодні активність учасників торгів на міжбанківському валютному ринку істотно зросла. Відчувається, що підприємства входять у нормальне робоче русло після тривалих вихідних.

Основна маса угод щодо безготівкового долара у першій половині торгової сесії пройшла в діапазоні 27,48-27,52 гривень, зосередившись у безпосередній близькості від ключового рівня 27,50, який сьогодні вже кілька разів виявлявся то вищим, то нижчим за ринкові ціни. Поки що покупцям та продавцям вдається зберігати видимість балансу, але відчувається, що це ненадовго.

На готівковому валютному ринку - нестача готівкового долара. За інформацією від операторів валютного ринку з різних міст, «дуже багато купують і майже не несуть. У банках також немає достатньої кількості готівкового долара» . Це вже вплинуло на зростання цінника: ще вранці оптові обмінні пункти Києва пропонували готівкового «американця» по 27,56-27,57 гривень, а до обіду його ціна зросла до 27,60-27,62 гривень.

Євро на FOREX у вівторок вкотре спробував зростання, але зміг піднятися лише до позначки 1,1350 долара, де потрапив під хвилю продажів і опустився до 1,1326 долара. Готівковий євро у столиці вже відреагував на зростання ціни готівкового долара: ще вранці його продавали по 31,13-31,15 гривні, а до обіду цінник підняли до 31,17-31,19 гривні.

Російський рубль у вівторок продовжив зміцнюватися до американського долара і до 11:30 за київським часом досяг 74,72 рубля за долар. Ціни на нафту у світі продовжують зростати: так, популярна марка Brent за останню добу подорожчала на 1,5 долара за барель, що також підтримує рубль. На ціні готівкового рубля в Україні це поки що не вплинуло. У Києві, як і вчора, готівкову російську валюту продають по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів.