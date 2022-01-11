США зайняли "твердолобу" позицію щодо вступу України до НАТО – джерело

США зайняли "твердолобу" позицію щодо вступу України до НАТО та відмовляються обговорювати цю тему без участі Києва.﻿ Про це заявило джерело, близьке до переговорів, повідомляє РИА Новости.

Двосторонні консультації пройшли у понеділок за зачиненими дверима у постійному представництві США при женевському відділенні ООН та тривали сім з половиною годин.

"Зі сполучених аспектів можна відзначити (США, – ред.) їхню твердолобу позицію щодо України. Мовляв, без України ми тему її вступу до НАТО не обговорюватимемо" , – сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що НАТО і США не треба уникати відповідальності з цього питання, оскільки саме вони "приймають або не приймають нових членів" до альянсу.

"Нам потрібна конкретна відповідь на наші занепокоєння насамперед у контексті нерозширення НАТО. Будь-які ухилення нам не цікаві" , – підкреслило джерело.

За його словами, Росії та США "є прямий сенс домовитися", інакше "загрози світової безпеки зростуть".