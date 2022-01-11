США зайняли "твердолобу" позицію щодо вступу України до НАТО – джерело
США зайняли "твердолобу" позицію щодо вступу України до НАТО та відмовляються обговорювати цю тему без участі Києва. Про це заявило джерело, близьке до переговорів, повідомляє РИА Новости.
Двосторонні консультації пройшли у понеділок за зачиненими дверима у постійному представництві США при женевському відділенні ООН та тривали сім з половиною годин.
"Зі сполучених аспектів можна відзначити (США, – ред.) їхню твердолобу позицію щодо України. Мовляв, без України ми тему її вступу до НАТО не обговорюватимемо", – сказав співрозмовник агентства.
Він зазначив, що НАТО і США не треба уникати відповідальності з цього питання, оскільки саме вони "приймають або не приймають нових членів" до альянсу.
"Нам потрібна конкретна відповідь на наші занепокоєння насамперед у контексті нерозширення НАТО. Будь-які ухилення нам не цікаві", – підкреслило джерело.
За його словами, Росії та США "є прямий сенс домовитися", інакше "загрози світової безпеки зростуть".