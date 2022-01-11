Молдова влазить у газові борги: попросили у Росії нової відстрочки

Уряд Молдови знову звернувся до "Газпрому" з проханням відстрочення виплат щодо зобов'язань за постачання газу в січні 2022 року. Про це заявив віцепрем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину на пресконференції у вівторок, повідомляє ТАСС.

"Вчора в мене була розмова з паном Міллером (головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером - ред.), під час якої ми спробували домовитися про можливість відстрочити виплату цього авансу на 10-20 днів, щоб "Молдовагаз" зуміла накопичити кошти. Дискусії продовжуються ", - Сказав Спину.

За його словами, до кінця цього тижня молдавсько-російське газорозподільне підприємство "Молдовагаз" розрахується за паливо, отримане у грудні минулого року.

"З розрахунком за газ, який було імпортовано у грудні, немає проблем", - запевнив Спину.

При цьому він представив прогнози, згідно з якими "Молдовагазу" не вистачить близько €25 млн, щоб до 20 січня виконати свої фінансові зобов'язання щодо постачання цього місяця.

Він зазначив, що газорозподільне підприємство має також знайти кошти для виплати авансу.

"Наступного тижня має зібратися наглядова рада "Молдовагазу", на якій представники "Газпрому" та молдавського уряду ще раз обговорять це питання", - поінформував Спину.

Нагадаємо, "Газпром" у листопаді пригрозив Молдові припинити постачання газу через відсутність платежу за газ. При цьому в компанії заявили: якщо Молдова сплатить борг, відключення газу не буде.