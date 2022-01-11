МОЗ зацікавлене у виробництві конопель в Україні для ліків

Перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда заявив, що МОЗ розраховує налагодити виробництво конопель для ліків безпосередньо в Україні. Таким чином, не потрібно буде покладатися на їх імпорт, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Ми зацікавлені в тому, щоб такі препарати могли виготовлятися в Україні, а не тільки ввозилися з-за кордону. Але це складний, тривалий процес, тому що українські пацієнти повинні мати доступ до лікарських препаратів доведеної ефективності. Але так, ми за те, щоб процес повного циклу був в Україні" , - зазначив Комаріда.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я розробили проєкт закону про обіг медичної марихуани. Там заявляють, що до Ради він буде внесений найближчими місяцями.