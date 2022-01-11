У Латвії затримали двох підозрюваних у шпигунстві на Росію

Служба державної безпеки Латвії (VDD) спільно зі Службою військової розвідки та безпеки (MIDD) затримала двох осіб за підозрою у багаторічній співпраці з російською військовою розвідкою, повідомляє Укрiнформ.

Затримання підозрюваних було проведено ще у 2021 році в рамках двох кримінальних процесів, розпочатих за статтею «шпигунство». Отримана VDD інформація свідчить про те, що підозрювані зустрічалися з представниками російської військової розвідки на території РФ. Їх заарештовано.

30 грудня 2021 року VDD передала матеріали справи до прокуратури з вимогою розпочати кримінальне переслідування. За наявною інформацією, один з обвинувачених використовував отримані під час професійної діяльності контакти з метою отримати, узагальнити, проаналізувати і передавати російській військовій розвідці інформацію про бойові можливості, процедури, плани та навчання Національних збройних сил, оборонні закупівлі та розширений контингент НАТО на території Латвії. В результаті процесуальних дій отримано значний обсяг доказів, зокрема документи та носії інформації.

У другій кримінальній справі обвинувачений також підозрюється у багаторічній співпраці з російською військовою розвідкою, наданні інформації, що стосується військових інтересів Росії.

В інтересах розслідування VDD додаткової інформації не надає.